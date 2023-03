¿Hay riesgo de contagio al sistema financiero por la caída de Silicon Valley Bank? Eso es lo que se preguntan este viernes muchos analistas e inversores, después de que las acciones de SVB Financial se desplomaran un 60% este jueves y anticipen caídas del 20% este viernes.

Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, destaca que "la cartera de SVB tenía muchos bonos del Tesoro de EEUU y valores respaldados por hipotecas. Este es un problema que podría afectar a todos los bancos, incluidos los grandes, porque los bancos acumularon una gran cantidad de activos desde la crisis financiera de 2007/2008 a precios crecientes, y casi no tuvieron que pagar compensación por los depósitos bancarios, ya que las tasas de interés han estado cerca de cero durante mucho tiempo".

Esta experta añade que "en teoría, el aumento de los tipos de interés habría sido una bendición para el sector bancario. Pero el problema es que las tasas de interés han subido demasiado rápido, porque la Fed ha elevado los tipos en 450 puntos básicos desde el año pasado".

"Y ahora, con la inflación en máximos de varias décadas, los depositantes bancarios piden una mayor compensación por sus depósitos y, para pagarlos, los bancos podrían verse obligados a vender sus activos", explica esta experta.

"Pero estos activos deben venderse con una pérdida severa, porque sus valoraciones cayeron severamente desde sus niveles más altos, como resultado de un ajuste agresivo de la Reserva Federal (Fed)", añade.

"Esta es la razón por la que JP Morgan perdió más del 5% y Wells Fargo y Bank of America cayeron más del 6%, mientras que SVB se desplomó un 60%", concluye Ozkardeskaya.

DONDE HAY HUMO SUELE HABER FUEGO

Por su parte, Stephen Innes, gestor de SPI Asset Management, añade que "dadas las posiciones de capital actuales y los estrictos protocolos de gestión de riesgos, el riesgo de contagio de los bancos pequeños a los grandes es remoto. Por lo tanto, el riesgo de un evento de capital o liquidez entre los grandes bancos también es remoto".

Sin embargo, añade que "aún así, donde hay humo, generalmente hay algo de fuego, ya que la mayor volatilidad de los tipos y una inversión persistente de la curva de rendimiento son la combinación más hostil para las finanzas".

LAS PÉRDIDAS NO REALIZADAS EN LA CARTERA DE BONOS

En este sentido, uno de los principales riesgos para el sector está en la cartera de bonos que mantienen los bancos americanos.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EEUU (FDIC por sus siglas en inglés), señaló recientemente que los bancos acumulaban pérdidas no realizadas de 620.000 millones de dólares en sus carteras de bonos. Aunque si los bancos no se ven forzados a liquidar sus bonos antes de vencimiento, esta circunstancia no afectaría a su solvencia.

En cualquier caso, los problemas de SVB Financial han puesto de manifiesto los problemas que puede originar un excesivo endurecimiento monetario por parte de la Fed.