"¡Este año tiene que acabar ya!", escribe Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, y por fin llegó el día para las bolsas. 2022 ha sido un año complicadísimo, agotador... que iba a ser bueno porque la pandemia de Covid se estaba superando, y que ha terminado siendo desastroso porque Rusia ha provocado una guerra que lo ha arruinado todo.

Frente a la recuperación, la crisis ocasionada por el conflicto, especialmente dura en Europa debido a la energía. Los precios se han disparado, los bancos centrales han tenido que actuar de urgencia y 'super-aceleradamente' y las recesiones son ahora una realidad para 2023.

Tal y como ocurrió en el arranque de 2022, el nuevo año empieza con optimismo. Se esperan recesiones, pero leves; los bancos centrales seguirán subiendo tipos, pero se prevé que sea por poco tiempo más; los precios continuarán altos, pero se anticipa que irán bajando. Eso sí, es un optimismo cubierto por una buena dosis de cautela más que justificada, porque ya son demasiados los imprevistos y porque, al final, el equilibro es delicado y todo puede acabar torciéndose.

¿QUÉ ESPERAN LOS ANALISTAS DE BOLSAMANÍA?

1. En cuanto a las bolsas, los expertos de Bolsamanía reconocen que se están recuperando poco a poco y creen que la situación no puede ir a peor. A falta de lo que hagan en esta última jornada del año, el Ibex 35 cae en 2022 un 5%; el Dax, un 12%; el Cac, un 8,9%; y el EuroStoxx, un 11%. El Ftse 100 parece que acabará el año con saldo positivo (+1,5%), y esto tiene que ver tanto con la evolución de la libra como con el buen comportamiento de los valores energéticos y mineros, con un gran peso en la Bolsa británica. Entre los títulos de mayor capitalización bursátil, BP y Shell han subido más de un 40% cada uno este año.

Sobre el índice favorito de cara a 2023, los expertos de Bolsamanía reconocen que les gusta el Dow Jones. Éste se deja un 9,5% este año, mientras que el S&P pierde un 20% y el Nasdaq 100, nada menos que un 34%.

En cuanto al Ibex, su aspecto técnico es "bueno", explican. "Todo depende de que respete los 7.800 puntos y de que supere los 8.540 por arriba", comentan.

2. El mal comportamiento del Nasdaq se debe al hundimiento de las grandes tecnológicas. "El sector tecnológico está muy mal, ha complicado muchísimo su aspecto técnico. No se le ve un buen futuro para 2023", comenta César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch.

Uno detrás de otro, los gigantes del sector han sufrido mucho este año en un contexto marcado por las subidas de tipos.

2022 acaba con dos grandes del Nasdaq centrando la atención. Apple, que ha marcado en los últimos días nuevos mínimos anuales en medio de problemas en la cadena de suministro, la ralentización de la demanda y el impacto de la situación en China por el Covid. Y Tesla, que se ha hundido un 70% en el año en buena medida, seguramente, por la forma de proceder de su consejero delegado, Elon Musk. No sólo no ha gustado su compra de Twitter, sino que sus continuas salidas de tono y 'sustos varios' han provocado el desconcierto y, por qué no decirlo, el hartazgo de los inversores, que parecen haberlo pagado con el fabricante de coches eléctricos.

3. Ni acercarse a las criptodivisas. Este año se recordará como el gran año negro del las criptomonedas, con el bitcoin hundido en los 16.000 dólares en medio de los sucesivos escándalos, coronados por la quiebra de FTX, una estafa piramidal de toda la vida, eso sí, con tecnología de 'nueva generación'.

Los expertos de Bolsamanía no anticipan recuperación para las 'criptos' en 2023, sino todo lo contrario. "Han tenido un 2022 malísimo y muchas han desaparecido, y 2023 puede ser el año de su puntilla", comenta Nuez. "Yo me andaría con mucho cuidado y apostaría por valores tradicionales, empresas que tengan un patrimonio detrás, un modelo de negocio... Las 'criptos' son 'castillos de humo'", afirma.

4. En cuando a esas apuestas "tradicionales", los analistas de Bolsamanía se decantan por los bancos de cara a 2023, en buena medida artífices de que el Ibex sea uno de los índices europeos que mejor lo ha hecho en el año que concluye hoy. "A los bancos, con este ritmo de subidas de tipos, les va a ir bien", auguran.

El año termina con un mayor peso de este sector en el Ibex tras la entrada de Unicaja el pasado 27 de diciembre. También ha entrado Logista que, en opinión de nuestros analistas, es el valor del selectivo español que ofrece mejor aspecto técnico actualmente.

5. Respecto a otros activos, Cesar Nuez considera que el petróleo podría seguir perdiendo posiciones en 2023 en un contexto muy incierto, especialmente durante los primeros meses. Aun así, considera que las petroleras, como Exxon, Repsol, Total... seguirán haciéndolo bien pese a las caídas del crudo.

LA DUALIDAD DE CHINA

El año termina con un problema o una solución en ciernes para 2023. Y es que la reapertura de China, con la eliminación de las medidas restrictivas para frenar el Covid-19, genera esperanzas, pero también temores.

"La buena noticia de la reapertura de China es que debería impulsar el crecimiento mundial. La mala noticia es que no sólo impulsará el crecimiento, sino también los precios de la energía y las materias primas", explica Ozkardeskaya, lo que alimentará la espiral de inflación y subidas de tipos de los bancos centrales. A esto se suma, también en el lado negativo, el aumento de casos de Covid, "lo que podría dar lugar a una nueva y peligrosa variante del virus que, a su vez, volvería a poner sobre la mesa las medidas restrictivas y golpearía el crecimiento", añade esta experta.

Así pues, atentos a China, que será protagonista sin duda en el arranque del nuevo año.