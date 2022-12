A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Amper, Apple, IAG, BBVA, ACS, Ercros, Berkeley y Dow Jones.

Olga P. Buenos días Sr Nuez. Mi pregunta es sobre BBVA y ACS. Las tengo en cartera desde hace tiempo y me gustaría mantenerlas en 2023. No necesito el dinero por el momento ¿Cómo las ve?. Muchas gracias.

Buenos días Olga. Los bancos del Ibex ofrecen, en general, unas buenas perspectivas técnicas. BBVA, en particular, da muestras de fortaleza como la que vimos hace tan sólo unas sesiones, al conseguir superar la resistencia del corto plazo que presentaba en los 5,66 euros. Para los primeros compases del año parece muy probable que terminemos viendo la superación de la resistencia de los 5,8660 euros, máximos de 2022. La superación de estos niveles nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta los 6,79 euros, máximos de 2015.

ACS muestra una impecable tendencia alcista tras conseguir superar, hace unas semanas, la resistencia clave de los 25,20 euros. Tras la formación de un throw back a estos niveles, es muy probable que veamos una continuación de las subidas. En cuanto consiga subirse por encima de los 27,48 euros, podríamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 31 euros, máximos históricos de la compañía. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 25,84 euros, mínimos de la última corrección.

Felipe T. Buenos días Don César. Las últimas caídas en IAG me han puesto nervioso ¿Cómo ve su aspecto técnico para las próximas jornadas? Aprovecho ya y le pido un análisis de Ercros. Muchas gracias y feliz año.

Buenos días y feliz año a usted también. IAG no ha podido confirmar un cambio de tendencia al no lograr superar la resistencia de los 1,6150 euros. La aerolínea está perdiendo, este jueves, el soporte que le ofrece la media de 200 sesiones. Esto complica su aspecto técnico y nos hace pensar en un ataque al soporte de los 1,30 euros. A día de hoy su aspecto técnico no es bueno y deberíamos esperar a la superación de los 1,6150 euros para apreciar una mejora a medio plazo.

Ercros lleva varias semanas cotizando en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Por estos precios es probable que podamos volver a ver la vuelta de las compras. No obstante, a día de hoy lo más correcto sería esperar a que confirmara la superación de la resistencia de los 3,475 euros, máximos del actual movimiento lateral. Un cierre por encima de estos niveles sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 3,79 euros o incluso hasta los 3,91 euros, máximos de este año.

Raúl P. Saludos cordiales. ¿Qué le parece el aspecto técnico de Berkeley y Amper? Gracias y feliz año.

Buenos días y feliz año Raúl. Berkeley no ofrece un buen aspecto técnico tras girarse en la media de 200 sesiones. A corto plazo todo parece indicarnos que podríamos ver el abandono del soporte de los 0,18 euros. Esto llevaría a la compañía a los mínimos anuales que presenta en los 0,1580 euros. Mucho ojo con el abandono de estos niveles ya que podríamos acabar viendo un desplome a los mínimos de 2021 que presenta en los 0,09 euros. No creo que sea un valor por el que interesarnos en las próximas jornadas. Sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 0,2335 euros, máximos del pasado mes de noviembre y precios un 30% por encima de los actuales.

Muy mal aspecto técnico también para Amper, que hace unas jornadas confirmó el final del rebote que iniciara a comienzos de octubre. Parece inminente un ataque a los mínimos anuales que presenta en los 0,1406 euros. Si abandona estos precios, lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos de 2020 que dibujara en los 0,1104 euros. Sólo veremos una señal de fortaleza con la superación de los 0,1790 euros.

Pablo R. Buenos días. ¿Me podría dar su opinión sobre el Dow Jones y Apple tras las caídas de este miércoles? Saludos.

El Dow Jones ha cubierto el hueco alcista que se dejara el pasado 10 de noviembre y parece que, por estos precios, podríamos volver a ver la vuelta de las compras. No obstante, hay que tener presente que se dejó un gap bajista el pasado jueves (33.966 puntos) y que, mientras no lo anule, deberíamos extremar la prudencia. La resistencia clave se encuentra en los 34.712 puntos. Muy atentos a un cierre por encima ya que sería la señal que nos haría pensar en un cambio de tendencia tras apoyarse en la media de 200 sesiones. Si al final consigue superarlo, es muy probable que podamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 37.000 puntos. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 31.727 puntos. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que respete este nivel de demanda.

Muy mala señal en Apple, que pulveriza el soporte clave de los 129 dólares tras las caídas del 3,06% de este miércoles. Mucho cuidado ya que se confirma un cambio de tendencia a medio y largo plazo. A corto plazo todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 115 dólares. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 136,81 dólares.

