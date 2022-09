El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su comparecencia en el Senado de este martes aprobarán una excepción para las instalaciones de cogeneración para las industrias con gran consumo de gas para permitir que, de manera temporal, queden cubiertas por el mecanismo ibérico para topar los precios del gas.

“Se trata de una medida excepcional solicitada por la propia industria y de la que se van a beneficiar sectores que representan el 20% de nuestro PIB industrial y que son claves para muchas regiones de nuestro país”, ha asegurado el presidente del Gobierno. Entre los sectores beneficiados ha enumerado al textil, el químico la cerámica o los fertilizantes, entre otros, al tiempo que ha asegurado que la medida permitirá a las empresas “seguir operando y garantizando el empleo”.

Sánchez ha asegurado que no habrá medidas “dramáticas” en el plan de ahorro energético español y que “no habrá apagones ni racionamientos de bombonas de gas”. “Se han dictado medidas para limitar el consumo de energía en espacios públicos. Emitiremos una serie de recomendaciones que no erosionará la calidad de vida de nuestros ciudadanos, pero sí a reducir la factura energética”, ha indicado Sánchez.

El líder del Ejecutivo ha apuntado que, desde que entraron en vigor las últimas medidas de ahorro energético el pasado 10 de agosto, el consumo energético en nuestro país se ha reducido en más de un 4.6% ha indicado en su comparecencia. “Los estándares de vida de los españoles y españolas no creo que se hayan resentido gravemente por ello”, ha añadido Sánchez, quien ha señalado que el objetivo es “reducir un 7% el consumo de gas para asegurar que no habrá carencias de suministro frente al chantaje de Putin”. “Tenemos que adoptar pequeños cambios de vida, de hábitos, porque muchos españoles ya han tomado medidas personales de ahorro, que ya han reducido individualmente”, ha añadido.

Con todo, Sánchez ha advertido que existe una gran incertidumbre debido al momento geopolítico actual. "No sabemos qué va a pasar, ni nosotros ni los gobiernos de Alemania o Estados Unidos. No lo sabe nadie, porque no se puede saber en un país donde los disidentes caen de las ventanas. Es probable que ni Putin sepa qué pasos va a dar, pero lo más probable es un corte total del gas ruso a Europa”, ha sentenciado el líder del Ejecutivo.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha señalado que medidas como el tope a los precios del gas, la llamada ‘excepción ibérica’, está “logrando contener más de un 15%” la factura eléctrica. “Este Gobierno fue el primero que hace un año alertó de que las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico no estaban funcionando. Señalamos que el sistema marginalista de formación de precios está provocando una subida disparatada de los precios de electricidad”, ha indicado el líder socialista. “Estamos financiando estúpidamente con recursos económicos la guerra de Putin en Ucrania”, ha sentenciado Sánchez.

En este sentido, Sánchez ha indicado que esta medida también ha impactado en los mercados de futuro, que ahora mismo refleja más de 700 euros por megavatio hora para Alemania y más de 1.200 en Francia para el tercer trimestre, mientras que en España será de 237 euros.

DARDO A MACRON: “SOLIDARIDAD EUROPEA”

Horas antes de la comparecencia de Sánchez en el Senado, la Comisión Europea ha rechazado financiar el proyecto de gasoducto MidCat para unir España y Alemania a través de Francia, quien ayer se opuso al proyecto. Emmanuel Macron, presidente galo, declaró que el proyecto no era “esencial” y que las infraestructuras ya existentes estaban siendo “infrautilizadas”.

Durante su discurso en la Cámara Alta, Sánchez ha asegurado que esta situación, al contrario de lo señalado por Bruselas, no es “una situación bilateral entre la península ibérica y Francia” y que desde el Gobierno “no vamos a cejar en nuestra demanda de impulsar la demanda de interconexiones con el resto del continente”.

Además, el presidente del Gobierno ha aseverado que “si Putin corta el grifo del gas en el norte, nosotros tendremos que auxiliarles”. “Tenemos que ayudar a Europa, para ayudar y que nos ayuden”, ha asegurado Sánchez, quien señala que esta actitud responde a un principio de “solidaridad europea”. “España no pertenece solo a la Unión Europea para demandar ayuda, recordemos cómo nos ayudó Europa durante la pandemia. Estamos en Europa para ayudar a nuestros hermanos europeos cuando necesitan de nuestra solidaridad”, ha sentenciado el presidente.

Sánchez también ha explicado que, durante la primera quincena de agosto, se han exportado a Europa unos 2.300 gigavatios hora. “Equivale al consumo de seis meses de una comunidad autónoma como Cantabria”, ha explicado el presidente, quien también ha asegurado que "el 10% del gas de la Unión Europea” entra por España".

Cabe destacar que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha señalado que "es importante entender qué ha dicho la Comisión y qué no ha dicho". "Lo que ha dicho es que se trata de un proyecto que no está en la lista de Proyectos de Interés Comunitario. Porque es cierto que esa lista, que se actualiza con cierta periodicidad, es previa al debate que se ha suscitado en este momento del contexto europeo", ha indicado la ministra.

Por ello, Ribera ha subrayado que el proyecto MidCat sí que figura en el anexo de infraestructuras importantes del plan REPowerEU, adoptado por "los jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Comisión Europea antes del verano".

EN AMPLIACIÓN