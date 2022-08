"Fue diseñado para diferentes circunstancias, por eso ahora estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico", ha indicado la líder del Ejecutivo comunitario, quien ha reclamado una respuesta europea al “chantaje” energético ruso. “La era de los combustibles fósiles rusos en Europa se ha acabado y liberarnos del chantaje nos traerá más poder para defender el orden global”, ha añadido.

Para la presidenta de la Comisión, “poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles de Rusia es sólo el primer paso”. “Los exorbitantes precios de la electricidad están exponiendo ahora, por razones diferentes, las limitaciones del actual diseño de nuestro mercado de la electricidad", ha agregado, al tiempo que ha defendido una aceleración de la transición verde: “Cada kilovatio de electricidad que Europa genera de energía solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica o de hidrógeno verde nos hace menos dependiente del gas ruso”.

Con todo, Von der Leyen ha rechazado dar plazos tanto para esta intervención como para la reforma del mercado eléctrico, así como sus detalles, aunque diversas fuentes apuntan a que en los próximos días la UE dará más información a este respecto.

Paralelamente, hoy se ha convocado una reunión de los ministros de Energía comunitarios a petición de República Checa, país que ocupa la presidencia de turno de la UE. Según diversas informaciones, Petr Fiala, primer ministro checo, estaría buscando limitar los precios del gas en el mercado eléctrico y, según ‘Bloomberg’,tendría previsto reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz en los próximos días para debatir esta y otras medidas.

"Los altos precios de la energía son un problema de toda Europa que debemos abordar a nivel europeo. De cara al Consejo de Energía de la UE, queremos encontrar una forma de ayudar a la gente y a las empresas que podamos acordar con otros líderes europeos", ha escrito Fiala en su cuenta de Twitter.

High energy prices are a Europe-wide problem that we need to tackle at European level.



I spoke this morning again with EC President @vonderleyen. Ahead of the EU Energy Council we want to find a way to help people and businesses that we can agree on with other European leaders.