El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado este lunes el MidCat, el gasoducto que uniría la península Ibérica con Francia a través de los Pirineos, que le reclamaron tanto España como Alemania la pasada semana con el fin de hacer frente a un posible corte de gas ruso este invierno.

En una conferencia de prensa relacionada con la energía, Macron ha afirmado que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con España porque las actuales están muy lejos de la saturación, y que el proyecto de gasoducto MidCat no se justifica por motivos energéticos o ambientales, por lo que "no lo ve esencial".

El presidente francés ha explicado que los dos gasoductos que unen actualmente la península ibérica y el territorio galo, por el País Vasco y Navarra, están "infrautilizados", ya que desde febrero se están utilizando al 53% y que en agosto ha sido Francia la que ha exportado gas a España y no al contrario.

Macron, en cambio, se ha mostrado a favor de "desarrollar las conexiones eléctricas con España" para la exportación a Europa de energía producida a partir de renovables.

A su vez, Macron ha anunciado que Francia y Alemania han acordado ayudarse mutuamente para hacer frente a la crisis energética a la que se enfrenta Europa, especialmente tras el cierre del gasoducto Nord Stream 1. Así, el país vecino estaría dispuesto a suministrar gas a Alemania y estos a su vez enviar electricidad a Francia siempre que fuese necesario.

"Alemania necesita nuestro gas y nosotros necesitamos la energía del resto de Europa, especialmente de Alemania", ha señalado el presidente galo, quien también ha pedido que la Unión considere comprar gas a nivel comunitario en lugar de a nivel nacional, así como medidas para controlar los precios del gas dentro de la intervención de emergencia de Bruselas en el mercado eléctrico. Además, hizo un llamamiento para separar los precios de la energía del gas.

Recientemente, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, se mostró también contrario a la idea de construir MidCat, afirmando que “no estoy seguro de si nos ayudaría a pasar el invierno”. “Antes de pensar en el enfoque y las inversiones a largo plazo, centrémonos en los retos a muy corto plazo que tendremos que afrontar para el próximo invierno”, sentenció Le Maire. No obstante, el país galo se había comprometido a examinar la posibilidad de resucitar el MidCat porque se lo habían pedido Madrid y Berlín, "países amigos".