Telefónica ha sido reconocida por décimo año consecutivo como "compañía líder global en transparencia en desempeño por su acción contra el cambio climático," al formar parte de la ‘Lista A’ elaborada por CDP, una organización sin ánimo de lucro especializada en la transparencia medioambiental corporativa.

El informe valora "cómo Telefónica aborda el compromiso con el planeta, desvinculando su crecimiento de la huella ambiental al haber reducido las emisiones de CO2 en sus operaciones (alcances 1 y 2) más del 80%, por la introducción de tecnologías más eficientes, así como por el uso de energías renovables en el 100% de sus instalaciones en Europa, Brasil, Chile y Perú".

Además, la 'teleco' subraya que "trabaja para ser una compañía Residuo Cero en 2030 a través del diseño y la compra con criterios circulares, la reutilización y el reciclaje".

"Estar en la 'Lista A' de CDP una década demuestra la solidez de nuestro compromiso ambiental y nos estimula para seguir alineando nuestro modelo de negocio con las recomendaciones científicas climáticas más ambiciosas. En Telefónica la gestión del cambio climático forma parte de la estrategia de la compañía para construir un futuro más verde mediante la digitalización. Nuestro Plan de Acción Climática es la brújula que orienta todo lo que hacemos hacia las cero emisiones netas", destaca Elena Valderrábano, directora Global de Sostenibilidad (ESG) de Telefónica.

Del total de 346 empresas incluidas en la ‘Lista A’, Telefónica es una de las 20 'telecos' mundiales (10 europeas), y de las 16 compañías españolas, sobre las casi 23.000 que han reportado información al CDP. En 2023, más de 740 inversores, que gestionan más 136.000 millones de dólares en activos, solicitaron a las empresas que divulgaran datos sobre impactos, riesgos y oportunidades medioambientales a través de la plataforma de CDP.

"Ganarse un puesto en la ‘Lista A’ es algo más que la puntuación. Es una indicación de alta calidad, que proporciona a las empresas una visión holística de su impacto ambiental, sirve de referencia para sus planes de transición y, lo que es más importante, les permite cumplir sus ambiciones. A medida que nos adentramos en la década de acción y que CDP eleva continuamente el listón de lo que representa el liderazgo medioambiental, el trabajo de las empresas de la 'Lista A' nunca termina", señala Sherry Madera, CEO de CDP.

CDP es una organización mundial sin ánimo de lucro que gestiona el sistema mundial de divulgación medioambiental para empresas, ciudades, estados y regiones. Fundada en 2000, trabaja con más de 740 instituciones financieras con más de 136 billones de dólares en activos.

Más de 23.000 organizaciones de todo el mundo facilitaron sus datos a CDP en 2023, entre ellas empresas por valor de dos tercios de la capitalización bursátil mundial y más de 1.100 ciudades, estados y regiones. CDP es miembro fundador de la iniciativa 'Science Based Targets' (SBTi), 'We Mean Business Coalition', 'The Investor Agenda' y la 'Net Zero Asset Managers'.