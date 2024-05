Ferrovial, grupo constructor y de infraestructuras, ha presentado un Resultado Bruto de Explotación Ajustado (Ebitda Ajustado, por sus siglas en inglés) de 254 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un crecimiento interanual del 37,6%, "gracias al sólido crecimiento en las divisiones de Autopistas y Construcción", según ha destacado en nota de prensa. Los ingresos aumentaron un 3,5% en términos comparables, hasta los 1.879 millones de euros a cierre de marzo. La compañía no ha ofrecido datos sobre su beneficio neto, al no estar obligada a hacerlo hasta que no publique sus resultados del primer semestre.