Una nueva etapa donde las energías menos contaminantes van a ser las protagonistas y con la vista puesta en una economía descarbonizada en 2050, según prevé el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Y, en ese contexto, todos los sectores renovables tratan de posicionarse, hasta los que menos han estado en el foco, como el eólico marino (offshore).

En este caso, con un objetivo a la vista, alcanzar hasta los 2.000 megavatios (MW) instalados en un horizonte temporal de 20 años, según indican fuentes del sector. Un objetivo menor, en comparación a lo que se contempla para otras energías ‘verdes’ pero factible, añaden. No se trataría de una inversión generalizada, matizan, dado que no se instalaría en la costa de la Península Ibérica, porque su profundidad no permite una instalación generalizada de esta tecnología.

El sector insta al Gobierno de Sánchez y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, a apostar por esta modalidad eólica en zonas puntuales, en algunas ubicaciones del suroeste de Andalucía y, sobre todo, en Canarias. Y con un horizonte temporal enfocado a 2040.

OBJETIVOS VARIABLES

De momento, los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec) son más inminentes, ya que marca las previsiones de cara al periodo comprendido entre 2021 y 2030. En él, según el último borrador publicado este enero, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 161 GW. De ellos, la mitad (50 GW) corresponden a energía eólica, sobre todo onshore. Junto a esta, 39 GW de solar fotovoltaica; 27 GW de ciclos combinados de gas y 16 GW de hidráulica. Y, por último, 9,5 GW de bombeo; 7 GW de solar termoeléctrica; y 3 GW de nuclear.

Se trata de objetivos amplios para cada tecnología, sin mayores desgloses, dado que se asume que dependerá de “la evolución de los costes relativos de las mismas, así como de la viabilidad y flexibilidad de su implantación”.

Y en el Pniec, la eólica marina aparece como una de las tecnologías consideradas prioritarias para cumplir con los “compromisos internacionales adquiridos y las particularidades y oportunidades de la economía, recursos naturales, industria y geografía española”. En concreto, señala como objetivo lograr los “avances técnicos que permitan la reducción de los costes de esta tecnología, haciendo énfasis en las soluciones flotantes y técnicas de montaje poco invasivas sobre el medio marino, que aumentan las zonas potenciales de implantación de parques eólicos marinos y aceleren su contribución a los objetivos de descarbonización a coste competitivo”.

De momento, el Pniec asume la falta de competitividad porque, actualmente, la eólica marina no puede competir en términos de costes de generación, aunque en el futuro puede aportar “valor añadido al sistema al diversificar las tecnologías, fuentes de energía y ubicación de las mismas”. De cara a 2030, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico marca a la eólica marina 3.100 horas de funcionamiento anuales.