Los bancos son los grandes protagonistas del Ibex -y del resto de bolsas europeas- este miércoles. Sabadell, CaixaBank, Bankinter, Santander... lideran el selectivo a la espera de que todos ellos empiecen a publicar sus cuentas del primer trimestre de 2022. La temporada comienza mañana mismo con Bankinter, y luego le seguirán Santander (el martes, 26 de abril), Sabadell (el jueves, 28 de abril), y CaixaBank y BBVA (el viernes, 29 de abril).

En el resto de Europa, las entidades financieras están también entre los valores que más suben. En el CAC, Société Générale, BNP Paribas o Credit Agricole se sitúan a la cabeza del índice. El sector bancario europeo se revaloriza a estas horas alrededor de un 3%.

¿QUÉ SE ESPERA PARA LOS RESULTADOS EN ESPAÑA?

Nuría Álvarez, experta de Renta 4, señala que, en términos generales, se espera un primer trimestre "débil en margen de intereses" para los bancos de nuestro país "por efecto calendario y en ausencia de repreciación del Euribor", con unos volúmenes que deberían mostrar crecimientos sin haber recogido aún una potencial ralentización en el ritmo de concesión del crédito en el contexto actual.

Las comisiones netas serán las que mantengan un ritmo de crecimiento "solido", continúa explicando Álvarez, en algunos casos a doble dígito. "Un buen comportamiento de los ingresos recurrentes que debería compensar en parte el alza esperado en costes de explotación, excepto en Sabadell y CaixaBank por impacto de los procesos de eficiencia", detalla. Las provisiones estarán contenidas, en niveles más normalizados y en línea con las guías de coste de riesgo proporcionadas, añade esta experta.

Respecto a los costes de explotación arriba mencionados, afirma que será algo que se seguirá de cerca en el escenario actual de inflación elevada. En este sentido, estima un incremento de los costes del +3% de media en el primer trimestre frente al primer trimestre de 2021 (con aumentos de doble dígito en Bankinter frente a caídas en Sabadell y CaixaBank), en línea con el margen bruto (+3% de media), lo que llevaría a evitar un deterioro del ratio de eficiencia.

Desde Renta 4 esperan un beneficio neto en el primer trimestre de 117 millones para Bankinter (+16%), con un margen de intereses de 319 millones (+4%); de 2.302 millones para Santander (-19%), con un incremento del 12% del margen de intereses (8.928 millones); de 144 millones para Sabadell (+97%), con 833 millones de margen de intereses (0%); de 1.145 millones para BBVA (-4%), con un aumento del 10% del margen de intereses (3.793 millones); y de 617 millones para CaixaBank (-87%. En comparativa homogénea, el beneficio neto aumenta un 20%), con una caída del 8% en margen de intereses (1.515 millones)

ATENTOS AL COSTE DE RIESGO

El otro elemento a vigilar, y "donde el mensaje que puedan dar las entidades de cara a próximos trimestres consideramos será decisivo para la respuesta de las cotizaciones a los resultados", será el coste de riesgo, adelanta Álvarez. Desde Renta 4 no esperan que vaya a producirse un cambio en las guías de coste de riesgo dado el entorno de incertidumbre. Una revisión que, en caso de darse, consideran que debería llevarse a cabo con los resultados del segundo trimestre, momento en el que las entidades podrán contar con mayor visibilidad.

"En el contexto actual, con el riesgo sobre el freno al crecimiento económico, la presión de revisiones al alza del coste de riesgo es mayor que hace unos meses. Sin embargo, de producirse, no esperamos que vayan a ser significativas como para cuestionar la recuperación de los beneficios", explica la experta.

GUÍAS

De cara a las guías de las diferentes líneas de la cuenta de resultados, por el lado de los ingresos, desde Renta 4 no esperan cambios. "Como hemos comentado, la mayor presión se encuentra en el coste de riesgo. No obstante, no contemplamos que vaya a producirse un cambio de guías hasta que las entidades no tengan más visibilidad", concluyen.