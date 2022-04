A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Merlin Properties, Talgo, CaixaBank, Santander, Apple, Microsoft, Telefónica y Repsol.

Jesús H. Buenos días, llevo un tiempo pensando en comprar alguno de los bancos del Ibex pero no me decido. Tengo capital para entrar en dos de ellos. ¿Cuáles me recomendaría? Muchas gracias.

Buenos días Jesús H. La verdad es que todos han mejorado sustancialmente su aspecto técnico tras el batacazo sufrido tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El que menos me gusta de todos es BBVA y, de entre Sabadell, Bankinter, CaixaBank y Santander, me quedaría con los dos últimos. CaixaBank se viene moviendo en una banda lateral desde hace un mes y todo parece indicarnos que podríamos estar ante una figura de continuación de tendencia. Yo esperaría a un cierre por encima de los 3,27 euros para interesarme por el banco. Esto sería una señal de fortaleza que nos haría pensar en un ataque a los máximos anuales dibujados en los 3,429 euros el pasado mes de febrero. Si consiguiera superar estos niveles, es muy probable que pudiéramos acabar viendo un ataque al nivel de los 4 euros.

En cuanto al Santander, comentar que, al igual que CaixaBank, se viene moviendo en una banda lateral en las últimas semanas. Una vez cubierto buena parte del hueco alcista que se dejara el 16 de marzo, parece inminente un ataque a la resistencia del corto plazo que presenta en los 3,2630 euros. Estos precios corresponden a la parte alta de la banda lateral en la que se viene moviendo desde que hace un mes consiguiera subirse por encima de la media de 200 sesiones. Si logra superar estos niveles, parece muy probable que pudiéramos acabar viendo un ataque a los máximos anuales que presenta en los 3,4820 euros. Estos precios son muy importantes para su desarrollo técnico largo plazo.

José Miguel N. Gracias por su servicio. Mi consulta es sobre Merlin Properties y Talgo. ¿Cómo los ven a medio plazo?

Buenos días José Miguel. Encantado de poder ayudarle. Comienzo por Talgo que, aunque no ofrece un buen aspecto técnico, parece que ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de los mínimos anuales. Las subidas de este martes podrían acercar su cotización a la resistencia de los 4,218 euros. Si consigue superarlos, podríamos ver un ataque a la resistencia de los 4,40 euros, precios clave ya que en estos niveles confluye la media de 200 sesiones.

Merlin Properties me gusta mucho más y es que es uno de los valores que mejores perspectivas técnicas ofrece del selectivo español. La compañía podría estar dando forma a un throw back al nivel de los 10,30 euros. Esto es una figura de continuación de tendencia y parece muy probable que podamos ver la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de las subidas. La resistencia clave se encuentra en los 11,1 euros. Si consigue superar estos niveles, es muy probable que podamos ver una extensión de las ganancias hasta los 12,50 euros. Sin lugar a dudas, si tuviera que elegir entre Talgo y Merlín Properties, me decidiría por éste último.

Pedro M. Buenos días. Desde hace meses estoy posicionado en Apple y Microsoft. En ambos acumulo importantes plusvalías, pero no querría que se esfumaran si hay una corrección. ¿Qué 'stops' me recomienda?

Muy buenos días Pedro. Microsoft es, de las dos, la que más debería preocuparle en el corto plazo. Aunque su aspecto técnico no es malo, está dando síntomas de debilidad en las últimas sesiones al perforar la media de 200 sesiones. Yo, si fuera usted, situaría un stop en los 270 dólares. Si los perdiera, me iría del valor sin contemplaciones ya que podría acabar por confirmar un cambio de tendencia.

Con respecto a Apple, soy más optimista. Su aspecto técnico a medio y largo plazo es muy bueno y todo parece indicarnos que podría atacar, en las próximas semanas, los máximos históricos situados en los 182,88 dólares. Si consigue superar estos niveles se metería en subida libre, lo que podría acabar por catapultarla hasta el nivel de los 200 dólares. En cuanto al stop, lo situaría en los 154,50 dólares, último apoyo en la media de 200 sesiones.

Maribel C. Hace poco que invierto en bolsa y me he decidido por dos valores de los grandes, Repsol y Telefónica. ¿Cómo los ve para las próximas semanas?

Estimada Maribel. Ha tenido buen ojo tanto con Repsol como con Telefónica. Ambos valores ofrecen un espectacular aspecto técnico. Telefónica ha conseguido superar los máximos anuales a comienzos de mes y acumula, desde los mínimos del pasado 7 de marzo, una revalorización del 34%. Si acumula una revalorización importante yo le recomendaría realizar beneficios, ya que podría tomarse un respiro hasta el nivel de los 4,40 euros. Si su objetivo temporal es a más lago plazo, la mantendría sin problema ya que su tendencia es claramente alcista y, tras alguna que otra sana toma de beneficios, lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias.

Repsol es una de las compañías del Ibex 35 que mejor se han comportado en las últimas semanas. El valor ha subido un 25% en el último mes, lo que le ha llevado a perforar, este martes, los máximos anuales que presenta en los 13,73 euros. Al igual que en Telefónica, creemos que podría ser buen momento para vender en el corto plazo, realizar beneficios y esperar a una corrección que nos dé un nuevo punto de entrada con menos riesgos. No sería mala idea esperarla por las inmediaciones de los 12,70 euros.

