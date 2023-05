Las acciones de Netflix se disparan este jueves cerca de un 10% en Wall Street después de que la plataforma de 'streaming' asegurara que cuenta con "casi 5 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo" en su plan con publicidad, que la firma lanzó seis meses atrás.

"En promedio, más de una cuarta parte de los suscriptores de Netflix ahora eligen el plan de anuncios en los países donde está disponible", señala la firma durante su primera presentación para anunciantes.

También ha destacado que más del 70% de los miembros del plan de anuncios tienen entre 18 y 49 años, con una edad promedio de 34 años.

"Para nuestros miembros, todo comienza con la variedad y calidad de nuestros programas de televisión y películas. Sea cual sea tu gusto, el estado de ánimo en el que te encuentres, la persona con la que estés, tendremos algo genial para que lo veas. Desde dramas ganadores de un Emmy hasta programas de telerrealidad, monólogos de comedia y crímenes reales, ganadores del Oscar, acción y aventuras, comedia romántica y terror, lo tenemos todo", destaca Greg Peters, co-CEO de Netflix.

Durante la presentación, Netflix destacó sus nuevos programas, incluidos All the Light We Cannot See de Shawn Levy, Griselda con Sofía Vergara y la última epopeya de David Benioff, D.B. Weiss y Alexander Woo, 3 Body Problem, junto con otros que regresan como Bridgerton, Stranger Things, Formula 1: Drive to Survive, Outer Banks y Cobra Kai.

"Netflix tiene más series que regresan que cualquier otro transmisor", asegura Bela Bajaria, directora de Contenido.