Este miércoles se produce el que es para muchos el evento bursátil del año y la expectación que lo ha acompañado no ha hecho más que llamar la atención de muchos inversores que se preguntan cuál es el mejor momento para sacar tajada. El debut del broker de criptodivisas Coinbase (COIN) mediante cotización directa en el Nasdaq, ofrece la oportunidad inmediata de posicionarse en el valor, no obstante, algunos expertos advierten de la salvaje volatilidad que acompañará los primeros pasos en bolsa de la compañía que no tendrán nada que envidiar a los del bitcoin.