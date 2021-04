Nasdaq anunció este martes que el precio de referencia de Coinbase para su listado directo de mañana es de 250 dólares por acción, lo que valoraría la compañía en 65,300 millones de dólares.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 61200 S2 55700 R1 70000 R2 100000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

De nuevo tenemos al bitcoin marcando nuevos máximos históricos, a las puertas de los 64.000 dólares. Lejos queda cuando en la primera sesión de diciembre, y no hace tanto de ellos, decíamos aquello de que por encima de los 20.000 dólares el bitcoin volaría. Ya entonces dejábamos la puerta abierta a que este pudiera dirigirse a los 100.000 dólares. Lo cierto es que ya solo tiene que subir un 55% para alcanzar dicho número mágico. Y sí, todo es posible en el bitcoin. Técnicamente no hay nada nuevo que contar porque se trata de un subyacente en subida libre absoluta, o lo que es lo mismo sin resistencias. Las únicas, si acaso, algunas cifras redondas y psicológicas que en ocasiones actúan como resistencia. Pero haberlas realmente no las hay.

Los 70.000-80.000 dólares... 100.000. Sobre todo este último nivel porque es la referencia de la que se viene hablando por casi todos desde hace mucho tiempo. Puede actuar como resistencia temporal y luego seguir subiendo. Lo que estamos viendo en el bitcoin es que tras un 'rally' vertical este acostumbra a desplegar un movimiento lateral (fase de reacción) para luego seguir subiendo. Y desde este martes, con la superación de lo 61.800-62.000 dólares queda confirmando el inicio de un nuevo impulso alcista.