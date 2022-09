Indra ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "el proceso de selección de consejeros independientes se encuentra ya en fase muy avanzada y próximo a su conclusión".

En este sentido, el grupo tecnológico, que el Gobierno español quiere convertir en una de las corporaciones destacadas para aumentar el gasto en defensa y seguridad, ha añadido que "la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo trabaja con una lista corta de seis candidatos, alcanzada por unanimidad".

Esta lista está integrada por Virginia Arce (socia de tecnología de PwC), Olga San Jacinto (ex directiva de Google España), Felipe Fernández Atela (ex presidente de Deutsche Telekom España), Coloma Armero (ex socia de Uría Menéndez), Axel Arendt (consejero de ITP Aero) y Belén Amatriaín (ex directiva de Telefónica), "respecto de los cuales se están ultimando las verificaciones finales tendentes a asegurar su idoneidad e independencia".

Por último, Indra ha señalado que "tras la conclusión de dichas verificaciones, la Comisión tiene previsto reunirse el lunes próximo para adoptar, en su caso, las correspondientes propuestas de nombramiento que el Consejo informaría y elevaría a la Junta General".

Recordamos que Indra se vio envuelta en una gran polémica después de que el Gobierno forzara el cese de varios consejeros para tomar el control de la compañía, en alianza con el inversor Joseph Oughourlian, cercano al Gobierno socialista y accionista de control del Grupo Prisa.

Los expertos de Renta 4 comentan que es "una noticia positiva orientada a recuperar la confianza de los inversores en la gobernanza del grupo".