La agencia reguladora ha presentado un recurso para que se revoque la decisión de la jueza Jacqueline Scott Corley, del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, ante el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito, la cual denegó la solicitud de medidas cautelares que hubiesen impedido el cierre de la operación. El proceso judicial relativo a este recurso comenzará el próximo 2 de agosto.

Con esta decisión, la magistrada permitió a ambas empresas cerrar la operación antes del 18 de julio, fecha límite acordada por Microsoft y Activision hace más de un año, y por la cual Microsoft debería indemnizar a Activision con 3.000 millones de dólares si no la completase. Eso sí, la operación solo podrá cerrarse siempre que se llegue a un acuerdo con la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido, la cual se ha opuesto a la operación.

La jueza Corley consideró que la FTC "no ha demostrado la probabilidad de que (…) de que esta fusión concreta en este sector específico pueda reducir la competencia". De hecho, el tribunal aseguró que "por el contrario, las pruebas y el historial apuntan a un mayor acceso de los consumidores a 'Call of Duty' y otros contenidos de Activision".

"La adquisición de Activision por Microsoft se ha descrito como la mayor de la historia de la tecnología. Merece ser analizada. Ese escrutinio ha merecido la pena: Microsoft se ha comprometido por escrito, en público y en los tribunales a mantener 'Call of Duty' en PlayStation durante 10 años en paridad con Xbox. Llegó a un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Nintendo Switch. Y llegó a varios acuerdos para llevar por primera vez el contenido de Activision a varios servicios de juego en la nube", argumentó el tribunal.

Yesterday the Court ruled our acquisition of Activision Blizzard should proceed, and we oppose any further delay. Our statement on the FTC's decision to appeal: pic.twitter.com/EhdO4OHX9g