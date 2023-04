Palazo del regulador británico a Microsoft. La Autoridad de los Mercados y la Competencia (CMA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido ha vetado el acuerdo del gigante de Redmon para adquirir a la desarrolladora de videojuegos Activision Blizzard King por 69.000 millones de dólares, alegando que la operación podría “alterar el futuro del mercado de rápido crecimiento de juegos en la nube”.

Tras conocerse esta noticia, las acciones de Activision Blizzard se han desplomado en la preapertura del mercado estadounidense y ceden alrededor de un 10%. Por su parte, los títulos de Microsoft repuntan un 7% impulsados por los buenos resultados trimestrales de la tecnológica.

Según la CMA, esta decisión llega después de que las soluciones propuestas por Microsoft “no resuelven eficazmente los problemas del sector del juego en la nube”. En este sentido, el reguladorha señalado que la propuesta de Microsoft no cubría suficientemente los diferentes modelos de negocio de los servicios de juego en la nube, además de no estar “suficientemente abierta” a proveedores que desearan ofrecer versiones de juegos en sistemas operativos de PC distintos de Windows.

Por otra parte, la CMA ha indicado que la operación podría estandarizar “los términos y condiciones en los que los juegos están disponibles, en lugar de estar determinados por el dinamismo y la creatividad de la competencia en el mercado, como cabría esperar en ausencia de la concentración”. Finalmente, también han apuntado que, dado que la solución sólo se aplicará a un conjunto definido de juegos de Activision, “existen riesgos significativos de desacuerdo y conflicto” entre Microsoft y otros proveedores de servicios de juegos en la nube, “especialmente a lo largo de un período de diez años en un mercado que cambia rápidamente”. Cabe recordar que Microsoft ha anunciado acuerdos con Nintendo o Nvidia, entre otros, para llevar los juegos de la compañía a sus respectivas plataformas.

El regulador británico asegura que el juego en la nube en el país “crece con rapidez” desde 2021 y se prevé que alcance los 11.000 de libras en todo el mundo, 1.000 millones en Reino Unido, en 2026. Por ponerlo en perspectiva, las ventas de música grabada en el Reino Unido en 2021 ascendieron a 1.100 millones de libras.

“Microsoft tiene una posición fuerte en los servicios de juegos en la nube y las pruebas de las que disponía la CMA muestran que a Microsoft le resultaría comercialmente beneficioso hacer que los juegos de Activision fueran exclusivos de su propio servicio de juegos en la nube”, ha señalado el regulador. Asimismo, la CMA ha subrayado que el gigante de Redmond “ya representa aproximadamente el 60-70% de los servicios mundiales de juegos en la nube”, además de tener “otros puntos fuertes importantes en este sector, ya que posee Xbox, el principal sistema operativo para PC (Windows) y una infraestructura mundial de computación en la nube (Azure y Xbox Cloud Gaming)”.

Según el regulador, la compra de Activision “reforzaría la ventaja de Microsoft en el mercado” al darle el control sobre importantes propiedades como ‘Call of Duty’, ‘Overwatch’ y ‘World of Warcraft’.” Asimismo, la CMA ha asegurado poder probar que, de no producirse la fusión, Activision empezaría a suministrar juegos a través de plataformas en la nube en un futuro previsible.

“La nube permite a los jugadores británicos evitar la compra de costosas consolas y PC y les da mucha más flexibilidad y opciones en cuanto a la forma de jugar. Permitir que Microsoft ocupe una posición tan fuerte en el mercado de los juegos en la nube justo cuando empieza a crecer rápidamente supondría el riesgo de socavar la innovación, crucial para el desarrollo de estas oportunidades”, ha sentenciado la CMA.

EN AMPLIACIÓN