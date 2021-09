Si algo disuade a los inversores es la incertidumbre, y no cabe duda de que eso es justo lo que sobra ahora en el sector de las 'utilities' españolas. Endesa e Iberdrola, las más afectadas por esta situación, están sufriendo claramente en los últimos tiempos en bolsa ante la 'locura' que se ha desatado con el precio de la luz. El Gobierno está tomando medidas para contenerlo, pero éstas contribuyen, aún más si cabe, a aumentar el "ruido" y las dudas, especialmente si se tiene en cuenta la confrontación entre las propias empresas y el Ejecutivo.

Aunque, en general, las grandes compañías eléctricas suponen una inversión tranquila y no suelen dar sustos, sí hay analistas que creen que, dada la situación actual, es mejor no estar ahora en el sector. Así lo ven desde Bankinter, desde donde explican que no tienen 'utilities' en ninguna de sus carteras, y advierten de que todo este "ruido de fondo" sobre la tarifa de la luz amenaza con un desenlace "cuanto menos confuso".

Otros expertos subrayan que esta situación tiene además un efecto disuasorio también entre los inversores extranjeros, que prefieren no meter su dinero en un sector afectado por los vaivenes regulatorios. Es habitual que lleguen últimamente informes de bancos internacionales en los que aparecen valoraciones de estas compañías vinculadas directamente con las medidas regulatorias del Gobierno.

Frente a esto, están quienes siguen viendo a Endesa e Iberdrola como una opción de inversión atractiva y, aunque anticipan que la situación seguirá presionando a corto plazo, creen que a largo plazo "ambas ofrecen un potencial interesante".

Así lo ve Ángel Pérez, analista de Renta 4, que continúa apostando por las dos, con Iberdrola como favorita. Aunque la compañía sería en principio la más afectada por la situación, dado que tiene mucha capacidad instalada hidráulica y renovable, al final Endesa - con menos hidráulica, pero mucha nuclear- acaba viéndose más perjudicada por la menor diversificación.

"Iberdrola es la más afectada pero, como está más diversificada, es cierto que proporcionalmente Endesa, que solo ésta en España, es la que más golpeada se ve por lo que está ocurriendo", precisa Pérez.

MEJOR ESPERAR A QUE CAIGAN MÁS

Desde el punto de vista del análisis técnico, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, también ve a Iberdrola y Endesa como opciones interesantes de compra, aunque cree que hay que esperar a que "caigan un poco más" para entrar.

Endesa cede desde los máximos anuales, marcados el pasado mes de mayo en los 22,36 euros, un 13%. "Con los recortes de este martes (-5,18%) todo sugiere que se va de cabeza a por los mínimos del año en los 19,00 euros. Si este nivel no aguanta, hay otro soporte en la base de un potencial canal bajista en 18,50 euros", detalla. Por estos precios estaría la oportunidad de compra.

Gráfico diario de Endesa.

En cuanto a Iberdrola (este martes cedió un 1,71%), lleva moviéndose lateralmente desde julio de 2020. "Tiene una zona de soporte interesante en los 9,70-9,80 euros. En principio aquí se podría intentar abrir posiciones alcistas de forma parcial. Si lo perfora, el siguiente soporte está en los 9 euros, y aquí ya nos 'tiraríamos a la piscina de cabeza'", explica Rodríguez.

Gráfico diario de Iberdrola.

Añade esta analista que ambas son compañías muy tranquilas, para perfiles muy conservadores e inversiones a largo plazo.