Las eléctricas, con Endesa a la cabeza (-2%), están entre los peores valores del Ibex este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó anoche, en una entrevista en TVE, las medidas para abaratar la factura de la luz en España, entre las cuales está la novedad de detraer beneficios de las empresas eléctricas para limitar el precio del gas.

Los expertos advierten de que esta situación tan inestable no gusta nada al mercado. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, reconoce que el banco está "fuera de 'utilities'" porque "el ruido de fondo sobre la tarifa y la gestión va a tener un desenlace como poco confuso". Remarca también Forcada que más del 50% del precio de la electricidad son impuestos, "por mucho que se quiera culpar a las eléctricas".

"Hace mucho que dejamos de tener eléctricas en nuestras carteras. Hay que estar fuera de 'utilities'", afirma tajante en declaraciones a 'Capital Radio', al tiempo que advierte de la posibilidad de que se produzca una modificación de la tarifa "artificial".

Juan Luis García Alejo, de Andbank, reconoce igualmente que "el riesgo regulatorio cotiza muy mal", mientras que desde Link Securities, Juan José Fernández Figares, director de análisis, tiene claro que "un marco regulatorio inestable, que varíe en función de la coyuntura, no gusta nada a los inversores, sobre todo a los extranjeros".

LAS MEDIDAS

En su entrevista de este martes, Pedro Sánchez confirmó los bloques de medidas que quiere aprobar el Gobierno para limitar el impacto de la subida de los precios eléctricos.

Por un lado están las medidas fiscales, con la reducción del IVA del 21% al 10% (ya en vigor para capacidades inferiores a 10KW), desaparición del impuesto de venta de producción del 7% al menos hasta diciembre y reducción del impuesto sobre la electricidad desde el 5,11% actual hasta el 0,5%.

Por otro lado está la revisión de la tarifa regulada, que busca desvincularla de la evolución de las materias primas.

Asimismo, la obligación de las eléctricas a subastar energía entre comercializadores e industriales.

"Sobre la reducción de los 'windfall profits' del sector, Sánchez insistió en que se procederá a implementar la medida ya aprobada por el Gobierno (y a la espera de confirmarse en el Congreso) sobre los CO2 con un impacto inferior a los 650 millones de euros. En prensa se comenta sobre estas declaraciones hoy y, aunque podrían parecer nuevas, no son más que la confirmación de lo ya sabido y no esperamos nuevas medidas. La única duda surge porque el presidente indicó que se usará ese recorte de los beneficios de las eléctricas no sólo para bajar la factura eléctrica, sino también para bajar la de gas, e incluso cifró el recorte en ésta en otros 650 millones", explican desde Banco Sabadell.

Añaden desde el banco que "la única novedad negativa" es este plan del Gobierno de reducir la tarifa de gas en otros 650 millones de euros. "Lo peor es la falta de detalles ya que no queda claro si se hará con los recortes a las eléctricas o topando los precios, lo que iría en contra de la legislación. Esto afectaría sobre todo a Naturgy, donde el negocio de comercialización de gas España pesa un 7% EV", concluye Sabadell.