La cadena de suministro del ordenador Mac de Apple se ha normalizado, según los analistas de JPMorgan, que afirman que los plazos de entrega se han moderado a una semana o menos en todas las áreas geográficas.

Esto significa que los clientes de Apple únicamente que esperar una media de cinco días para obtener un nuevo Mac, en comparación con el tiempo de espera de unos 15 días registrado en junio. El tiempo de espera es un poco más largo en América del Norte, donde se tarda aproximadamente ocho días en conseguir un nuevo ordenador de la compañía de Cupertino, frente a los 18 días de junio.

En abril, Apple advirtió que la escasez de piezas afectaría a los ingresos entre 4.000 y 8.000 millones de dólares, al tiempo que la tienda de la compañía mostró tiempos de envío prolongados para muchos modelos de Mac durante el trimestre.

Asimismo, las ventas de Mac no alcanzaron las expectativas del consenso en el informe de resultados del tercer trimestre de la compañía y cayeron un 10% interanual. El consejero delegado, Tim Cook, atribuyó la caída a las limitaciones de suministro, lo que significa que Apple no pudo fabricar suficientes ordenadores para satisfacer la demanda, aunque el CEO reconoció que el golpe final a las cuentas de la compañía fue de menos de 4.000 millones de dólares.

Por otra parte, ‘Bloomberg’ se hace eco de distintas solicitudes de registro de marcas que podrían indicar que la compañía está registrando distintos nombres para su planeado casco de realidad aumentada. Así, el portal indica que se han presentado solicitudes en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Costa Rica y Uruguay para los nombres "Reality One", "Reality Pro" y "Reality Processor".

Una portavoz de Apple no quiso hacer comentarios sobre las solicitudes. Ests todavía no han sido aprobadas y no hay garantía de que los futuros productos de Apple lleven alguno de los nombres anteriormente mencionados.