A Sánchez le sale redondo ir a elecciones, pero se enfrenta a una mayor abstención

El PSOE robará a Podemos más votantes de los que perderá, pero Errejón puede cambiarlo todo

Aunque algunas encuestas apuntan que a Pedro Sánchez le saldrá el tiro por la culata con la nueva convocatoria electoral, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) opina todo lo contrario. En su último barómetro queda claro que el PSOE saldrá ganando frente a Pablo Iglesias y los suyos el 10 de noviembre, ya que los socialistas robarán más votantes de los que perderán frente a los morados. Aunque, eso sí, la encuesta no tiene en cuenta al tercero en discordia, Íñigo Errejón, que podría cambiarlo todo.

Y es que el sondeo se hizo a principios de septiembre, por lo que no se preguntó a los encuestados sobre la formación de Errejón, que esta semana ha confirmado que se presentará a los comicios bajo las siglas 'Más País'. Su irrupción puede convertirse en todo un tsunami para la izquierda, ya que es posible que un buen número de los votantes que el pasado 28 de abril apostaron por el PSOE o por Unidas Podemos se decante ahora por esta nueva papeleta.

Aunque, a la espera de ver si el CIS tiene o no en cuenta a 'Más País' en sus próximos barómetros, lo que pone sobre la mesa la encuesta de septiembre, dada a conocer este jueves, es que la nueva cita en las urnas beneficiará al PSOE. Según la encuesta, a los socialistas les saldrá redondo porque robarán a Unidas Podemos más votos de los que perderán frente a la formación morada. En concreto, un 6,1% de los votantes que eligieron la papeleta de Iglesias el 28-A se decantarían ahora por la del Partido Socialista. Frente a ellos, solo un 2,5% de quienes eligieron al PSOE votarían ahora a la formación morada.

Por tanto, según el departamento que preside José Félix Tezanos, será Iglesias el que tiene ante sí un verdadero quebradero de cabeza, que ha incrementado Errejón al 'robarle', nada más anunciar que se presentará al 10N, a algunos de sus socios como Compromís o Equo.

Sin embargo, Sánchez no está libre de preocupaciones, ni mucho menos. El hartazgo de los españoles con tantas elecciones (las del 10 de noviembre serán las cuartas en menos de cuatro años) podría pasarle factura a la izquierda. Así lo han advertido varios analistas en los últimos días, y ahora es el CIS el que pone el acento sobre la abstención. El socialista se enfrenta al reto de intentar convencer a los más desencantados para que vuelvan a votar porque, de lo contrario, la abstención podría beneficiar al bloque de la derecha.

Según el barómetro de septiembre, en caso de elecciones un 2,4% de los votos sería en blanco y un 0,6% nulos. Además, un 12,4% del electorado no votaría, mientras que un 13% aún no sabe qué papeleta escoger. Cifras todas ellas superiores a las del sondeo de julio (en agosto, debido al parón estival, no hubo encuesta del CIS). Hace dos meses se estimaba un 1,8% de votos en blanco y un 0,3% de nulos, y entonces eran un 10% los que aseguraban que no votarían si hubiese elecciones y el 12,5% quienes se mostraban dudosos sobre a quién confiar su voto.

TOQUE DE ATENCIÓN A SÁNCHEZ

Asimismo, el barómetro de septiembre muestra el toque de atención que han dado parte de los votantes del PSOE a Sánchez de cara a la nueva cita electoral. Buena parte de ellos se muestran descontentos con la gestión del Gobierno socialista, ya que el 47,6% la califica de 'regular' y un 18,4% de 'mala' o 'muy mala', frente al 30% que la ve como 'buena' o 'muy buena'. A eso hay que añadir la desconfianza que el líder socialista despierta en parte de su electorado. De hecho, el 40% de los votantes que eligieron la papeleta socialista en las pasadas elecciones dice ahora que Pedro Sánchez le inspira poca o ninguna confianza.