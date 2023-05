No se revalidará el famoso 'pacto del Botanic'. El hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se despide del gobierno. El PSOE pierde las elecciones autonómicas en la comunidad a pesar de haber obtenido más escaños que en los anteriores comicios. El PP duplica sus representantes, pero aún así necesitará el apoyo de Vox.

Del resto de partidos, Compromís no obtiene los suficientes asientos y Unidas Podemos no consigue representación, por lo que no podrá haber otra foto de aquel pacto tripartito de 2019.

Los populares han salido vencedores en las tres provincias, mientras que Ciudadanos pierde todos los representantes que poseía.

Prácticamente la misma situación se ha dado en Aragón, donde Javier Lambán se despide del cargo reconociendo que "la muralla que habían construido no ha sido suficiente para contener los tsunamis nacionales". Los populares han ganado las elecciones tiñendo de azul el mapa a la vez que los del partido naranja se dejan por el camino a todos sus diputados. Eso sí, en este caso Vox también tendría en su mano la llave del gobierno.