Barclays duda del desbloqueo tras el 10N y ve riesgo de terceras elecciones

La intención de voto está "aún más fragmentada" que en los comicios de abril

Este domingo 10 de noviembre los españoles están llamados de nuevo a las urnas, en las que serán las cuartas elecciones en cuatro años. Todos los partidos prometen que llegarán a acuerdos para desbloquear la situación tras los comicios, aunque lo cierto es que el mercado es bastante pesimista al respecto. Y es que todas las encuestas auguran una fragmentación parlamentaria similar, si no mayor, que tras las elecciones de abril. Barclays, de hecho, ve riesgo de otras elecciones.

"Aunque consideramos muy improbable que se celebre una tercera vuelta de las elecciones generales, la perspectiva política fragmentada significa que el riesgo de volver a las urnas por quinta vez no se puede descartar por completo", dicen los analistas del banco británico en su última nota sobre las elecciones españolas, cuyo título deja poco lugar a dudas sobre lo que opinan al respecto: 'Nuevas elecciones, viejos riesgos'.

Como dice Barclays, el desbloqueo será difícil porque la intención de voto está "aún más fragmentada" que en los comicios de abril, lo que unido al "fortalecimiento de los partidos de derecha a expensas de la izquierda" sugiere que la incertidumbre sobre el resultado del 10N "sigue siendo muy alta". "No podemos descartarlo del todo, dado que el contexto político no parece favorecer un proceso de formación de gobierno más fácil que el que vimos en abril", dicen los analistas de la firma, que creen que la frustración de los votantes y el coste de la culpa de la celebración de nuevas elecciones "servirán de motivación suficiente para que los partidos políticos, en particular el PSOE, se muestren más abiertos a hacer concesiones que permitan la formación de gobierno".

El banco británico no espera que los mercados, ya acostumbrados a una mayor fragmentación política, se muestren particularmente nerviosos por las elecciones españolas, pero sí augura diferentes reacciones dependiendo del Gobierno que salga de las urnas.

De esta forma, si PSOE, Unidas Podemos y Más País llegan a un acuerdo para formar gobierno de coalición con el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes (ven esta opción como la más probable), será "ligeramente hostil" para el mercado en el corto plazo. Barclays cree que este resultado "no sería una gran sorpresa", pero dejaría margen para "un rendimiento inferior para los activos españoles". Y el grado de que las perspectivas a medio plazo para el mercado sean más o menos favorables dependería del entorno macroeconómico, del grado de relajación de la gestión de las finanzas públicas y de la distensión de las reformas estructurales anteriores (en particular, las reformas laborales aprobadas en 2010 y 2012).

"Estos riesgos aumentarían si los partidos nacionalistas regionales se unieran a la coalición, ya que se podría considerar que aumentan las perspectivas de que el nuevo gobierno pueda cumplir todo su mandato" y mantenerse, así, las políticas que no gustan al mercado, dicen estos analistas.

¿CÓMO AFECTARÍAN AL MERCADO OTROS GOBIERNOS?

No obstante, si el PSOE forma gobierno en solitario con la abstención de PP y Ciudadanos (lo que ven como poco probable), podría ser favorable a corto y medio plazo para el mercado si los socialistas logran un acuerdo de programa; o solo favorable a corto y desfavorable a medio plazo en caso de que Pedro Sánchez solo consiga la abstención en la investidura, lo que podría significar que 'populares' y 'naranjas' podrían bloquear iniciativas legislativas que, en definitiva, podrían conducir a otras elecciones. En este caso, apunta Barclays, "desencadenar elecciones mediante la retirada del apoyo no comprometido podría convertirse en una opción válida" para PP y Cs.

De hecho, los analistas del banco británico creen que el mercado solo daría una "acogida favorable" a un eventual gobierno de PP-Cs-Vox. La mayoría conservadora sería bien recibida a corto y medio plazo porque "indicaría una senda de reformas más previsible y una política fiscal tradicionalmente más conservadora".