¿Votar al PP o a Ciudadanos? Esa es la mayor duda de los indecisos para el 10N

Según el CIS, solo un 6% de los votantes de Podemos se irán ahora con Errejón

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), además de dar una clara victoria al PSOE en las elecciones del 10 de noviembre, ha puesto sobre la mesa el elevado número de indecisos que hay cuando queda solo semana y media para los comicios. De todos los que piensan ir a votar, un 32,3% reconoce que aún no ha decidido qué papeleta depositará en la urna. Buena parte de las dudas las tienen, de hecho, los electores de la derecha, no saben si elegir a PP o a Ciudadanos.

La encuesta revela que la opción que más dudas suscita entre los indecisos es la de PP/Ciudadanos. Un 9,3% de los votantes que no tienen decidido qué hacer dice dudar entre las papeletas lideradas por Pablo Casado y Albert Rivera. Aunque también destaca el 7,5% que no sabe si escoger PSOE/Ciudadanos y el 6,6% que vacila entre PP/PSOE, aunque se trate, en ambos casos, de partidos con ideologías distintas. Y en la izquierda, hay un 5,9% que duda entre PSOE/Unidas Podemos.

Además, el barómetro muestra también que los más indecisos de todos son aquellos que en las últimas elecciones, las del pasado 28 de abril, apostaron por Ciudadanos. Según el CIS, un 48,1% de quienes confiaron en la formación naranja dice ahora no haber decidido aún a quién votará. Frente a ello, los porcentajes de indecisos entre los electores del resto de los principales partidos son menores: PSOE (28,8%), PP (24,9%), Unidas Podemos (28,8%) o Vox (18,9%).

Dejando a un lado la cuestión de los indecisos, destaca también el CIS el alto porcentaje de desencantados que hay con esta nueva cita en las urnas, dado que un 15,5% dice que o no irá a votar con toda seguridad o probablemente no votará. Y el principal motivo esgrimido por estos encuestados es que está harto/a de la política, una opción mencionada en el 35% de los casos. Otro 22% asegura que no participará porque no le convence ningún partido ni líder, mientras que un 22,5% dice que no votará porque no está de acuerdo con la repetición de las elecciones.

Precisamente, entre este último grupo destacan los votantes de PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV y EH Bildu, que son los más críticos con la repetición de las elecciones y que arguyen que ese es su motivo para no votar. Cabe recordar que estos partidos son los que hubiesen podido propiciar la investidura de Pedro Sánchez, evitando el 10N, y por eso sus electores son los que, según el CIS, podrían castigar a estas formaciones evitando participar en la nueva cita en las urnas.

El VOTO QUE CAPTA ERREJÓN

El 10N, además, habrá toda una batería de nuevas papeletas que se podrán elegir. Una de las más destacadas será la de Más País, que lidera Íñigo Errejón. Mucho se ha hablado en las últimas semanas del daño que podría hacer la irrupción de esta formación en la carrera electoral, sobre todo a su antiguo partido, Unidas Podemos, aunque según el CIS no será para tanto. Y es que solo un 5,9% de los votantes que apostaron por la papeleta morada el 28A votará ahora a Más País, Més Compromís (la confluencia que Errejón ha formado con Compromís en la Comunidad Valenciana) o Más País-Chunta Aragonesista.

La encuesta del CIS ha recibido, como en otras ocasiones, las críticas de la oposición por la supuesta 'cocina' que podría haber hecho el organismo que preside José Félix Tezanos para favorecer a Pedro Sánchez y los suyos justo ahora, en un momento en el que las encuestas no daban precisamente buenos resultados al PSOE. Habrá que esperar, aunque no demasiado, para ver si alguno de los escenarios que prevé este macrobarómetro se cumplen o no.