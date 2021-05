España puede tener ante sí un escenario más amable, económicamente hablando, de lo que muchos esperan. Así lo creen los expertos de Pantheon Macroeconomics, que apuntan que pese al panorama tan "sombrío" que ha atravesado la economía en los últimos meses (tras ser una de las peores de toda la Eurozona en 2020, empezó el año con mal pie por el aumento de contagios de Covid-19, lo que obligó a nuevas restricciones, y por la tormenta Filomena) "no hay que desesperar". Y es que la situación "se está despejando".

Así lo apuntan los analistas de esta firma en uno de sus últimos informes, en el que además adelantan que han elevado sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España para 2021. "La economía se contrajo menos de lo que esperábamos en el primer trimestre y, con la relajación de las restricciones más rápido de lo que esperábamos, ahora creemos que la economía crecerá más en el segundo trimestre de lo que pensábamos anteriormente", dicen.

Bajo su punto de vista, hay cinco razones que invitan a pensar que la situación del país va a cambiar radicalmente a partir de ahora. Son las siguientes:

1. Caída de las nuevas infecciones/hospitalizaciones

Los expertos de Pantheon recuerdan que las nuevas infecciones por Covid siguen reduciendo las hospitalizaciones y las muertes, que ya "van a la zaga de la tendencia de los nuevos casos" y están también mejorando. Esta tendencia ayudará al rebote económico, que se apoyará también en la vacunación.

2. Crece el ritmo de vacunación

Asimismo, esta firma incide en que el ritmo de las vacunaciones no deja de aumentar, lo que ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez "reducir gradualmente las las restricciones desde el mes de marzo". Alrededor del 40% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna, y según el ritmo actual de inoculación, el 70% de la población estará vacunada en julio, a más tardar, lo que indica que "para entonces se habrán levantado todas las restricciones".

Todo esto ya "está teniendo un impacto visible en la economía", a juzgar por las principales encuestas en abril, como la del PMI compuesto, que ha registrado en España su nivel más alto en más de dos años. A esto se suma el "mensaje optimista" de la encuesta de sentimiento económico de la Comisión Europea, que ha subido a un máximo de 20 meses. Además, los indicadores en tiempo casi real muestran que "el uso del transporte público y la movilidad están aumentando", dicen estos expertos.

3. Relajación de las restricciones

La caída de los contagios y el aumento del ritmo de vacunación han permitido la relajación de las restricciones, que en opinión de Pantheon Macroeconomics "permitirá -e incentivará- a los consumidores a gastar parte de sus ahorros acumulados, aunque la moratoria hipotecaria haya terminado".

No obstante, remarcan estos analistas, no se puede olvidar que la confianza de los consumidores, según los datos de la Comisión, sigue siendo en España "inferior a la media de la Eurozona, pero ha aumentado considerablemente en los últimos meses y no se encuentra en un punto de inflexión". De hecho, creen que el reciente anuncio de otra prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de mayo está ayudando al optimismo, dado que "es probable que con ello se evite el temido aumento del paro".

4. La inversión debería repuntar

Por otro lado, en el informe se destaca que "la inversión también debería repuntar" pese a que la encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE) del primer trimestre muestra que los bancos han aumentado las denegaciones de solicitudes de préstamos por parte de las empresas, al tiempo que se ha producido una caída de la demanda de crédito para la inversión fija. "En el lado positivo, los bancos han seguido suavizando las normas de crédito, y los tipos de interés seguirán siendo bajos", destaca Pantheon.

Además, recuerda que la utilización de la capacidad ha vuelto a situarse cerca de su tasa en el cuarto trimestre de 2019, lo que implica que "las empresas deben aumentar las inversiones para incrementar la producción".

5. Mejora de la actividad turística

En último lugar, los analistas de esta firma dicen que lo que más ayudará a la economía española será la mejora que se espera en la actividad turística. "Es lo más importante", dicen, dado que el turismo representa el 12% del PIB y que creen que impulsará el comercio neto. "La temporada de verano no se acercará a la normalidad este año, pero esto no cambia el hecho de que España se beneficiará de forma desproporcionada a medida que se levanten las restricciones en este sector", comentan.

En concreto, creen que "serán especialmente importantes los visitantes de Reino Unido y Alemania, que representan un tercio del gasto turístico total" y están "ávidos de sol". Bajo su punto de vista, la noticia de que los residentes en Reino Unido podrán venir a España desde este lunes y que el resto de viajeros podrán hacer lo propio desde el 7 de junio sin restricciones es algo "bueno", aunque "sigan existiendo riesgos". "No está claro cuándo el Reino Unido añadirá a España a su lista verde, ni cuánto tiempo mantendrá Alemania su prohibición de viajar a países no esenciales. Somos optimistas en ambos aspectos, basándonos en los debates en la UE sobre el pasaporte Covid".

"Creemos que es razonable suponer que el gasto en turismo -que hasta marzo de 2021 había bajado un 76% interanual- aumentará este año hasta aproximadamente la mitad de su nivel de 2019, frente a solo un 20% en 2020. Esto coincide más o menos con las estimaciones de la IATA para el sector aéreo mundial. Esto, por sí solo añadiría entre 1,5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de España en 2021, y más si se supera la línea de base", concluyen.

MEJORA PARA 2021... PERO MENOS OPTIMISTAS PARA 2022

Por todas estas razones, en Pantheon Macroeconomics esperan que la economía española "crezca un 5,7% este año, frente al 3,5% estimado anteriormente", lo que se sitúa cerca de la previsión recientemente actualizada de Bruselas, del 5,9%. "Los riesgos de esta previsión están equilibrados, aunque en este momento vemos más posibilidades de que las estimaciones suban en los próximos meses, como reflejo de una reapertura más rápida de lo previsto durante el verano", añaden los estrategas de esta firma.

Su previsión es que el PIB crezca entre un 2% y un 2,5% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, más que las otras tres grandes economías de la zona euro, lo que "permitirá un repunte sostenido en el segundo semestre". Sin embargo, remarcan que para el próximo año no son "tan optimistas como la UE".

La Comisión espera que España crezca un 6,8% en 2022, es decir, que el crecimiento trimestral del PIB se sitúe en el 1,5%. "Eso nos parece demasiado ambicioso. Nuestra previsión es del 5,5% para el año que viene", apuntan estos analistas, que señalan que "el ritmo de crecimiento trimestral se reducirá gradualmente, hasta el 0,6% a finales de 2022, a pesar de la entrada de los fondos de recuperación de la UE". Y es que el país "no tiene el mejor historial de absorción eficiente de los fondos de la UE. Además, queda por ver si los fondos procedentes de los mecanismos de apoyo europeos se destinarán a gastos e inversiones adicionales, en lugar de sustituir los gastos ya previstos en el presupuesto del Estado", concluyen.