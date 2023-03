A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este jueves, 16 de marzo, en los mercados.

Credit Suisse pide 50.000 millones de euros al Banco Nacional Suizo. Credit Suisse ha pedido prestados 50.000 millones de francos suizos (50.000 millones de euros al cambio actual) para fortalecer su liquidez e intentar contener su grave crisis financiera y la fuga de depósitos. Sus acciones se desplomaron este miércoles hasta nuevos mínimos históricos después de que su máximo accionista, el Banco Nacional Saudí, descartara inyectar más capital.

El fantasma de Lehmann Brothers amenaza a Credit Suisse: "Es un problema mundial". El economista Nouriel Roubini, famoso por predecir la crisis financiera de 2008, avisó de que la sombra de Silicon Valley Bank podía ser más alargada de lo que se pensaba. “Hay riesgo de contagio global, ya que un gran banco europeo es muy frágil en estos momentos y su condición financiera no está completamente clara”, escribía este lunes. Dos días después, colapso bursátil mediante, reveló que se trataba de Credit Suisse, cuyo desplome ha arrastrado consigo a toda la banca europea dejando pérdidas en los mercados que han superado ampliamente los 100.000 millones de euros.

¿Qué hará un BCE atrapado entre la inflación y la inesperada crisis bancaria? El Banco Central Europeo (BCE) afronta este jueves una nueva cita clave con los mercados, justo cuando acaba de estallar una crisis bancaria inesperada en Estados Unidos que amenaza con el contagio a Europa, sobre todo por los problemas que está registrando Credit Suisse.

No hay mal que por bien no venga: alivio del euríbor a las hipotecas con la crisis de bancos. La crisis en el mercado bancario está teniendo una consecuencia inesperada para muchos. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y así es. La caída de entidades como Silicon Valley Bank (SVB) en EEUU o las presiones sobre Credit Suisse aquí en Europa han despertado las dudas sobre la actual política monetaria, lo que ha tirado a la baja del euríbor, dando un leve respiro a los hipotecados.

Wisdom Tree: 4 razones para invertir en acciones de calidad a largo plazo. Los mercados globales se mueven en un contexto de alta incertidumbre, con muchas cuestiones sin resolver relacionadas con la inflación, los tipos de interés o el crecimiento económico, a las que ahora se suma la crisis del sector bancario, y en este contexto, los analistas de Wisdom Tree recomiendan la inversión en acciones de calidad a largo plazo, que sustentan en cuatro motivos fundamentales.