Wisdom Tree: 4 razones para invertir en acciones de calidad a largo plazo

Los mercados globales se mueven en un contexto de alta incertidumbre, con muchas cuestiones sin resolver relacionadas con la inflación, los tipos de interés o el crecimiento económico, a las que ahora se suma la crisis del sector bancario, y en este contexto, los analistas de Wisdom Tree recomiendan la inversión en acciones de calidad a largo plazo, que sustentan en cuatro motivos fundamentales.

El primero de ellos es el "rendimiento superior fiable con el factor calidad", y recuerdan que "entre los profesionales, la selección de acciones basada la calidad tiene un largo historial", que no solo incluye al célebre inversor Warren Buffet, puesto que su mentor, Benjamin Graham, "reconoció el valor de las empresas de alta calidad ya en 1934".

"Más recientemente, los académicos también han reconocido el rendimiento superior a largo plazo de las acciones de calidad. En 2014, Fama-French ampliaron su modelo de tres factores (mercado, tamaño, valor) a un modelo de cinco factores que incluye dos factores de calidad", manifiestan.

El segundo elemento que señalan desde Wisdom Tree es la "calidad constante", ya que este tipo de activos se beneficia de "modelos empresariales sólidos y resultados financieros estables a lo largo del tiempo", lo que hace que su rendimiento financiero sea "más coherente y previsible de un periodo a otro".

"Cuando se elaboran estrategias de inversión centradas en acciones de calidad, esto se traduce en rentabilidades sólidas y constantes frente a una amplia gama de situaciones hipotéticas del mercado. En comparación con otros factores de renta variable, el factor calidad suele registrar unos resultados positivos durante más tiempo", agregan.

Para ilustrar esta recomendación, ponen como ejemplo la evolución de la rentabilidad de los distintos indicadores de renta variable en comparación con los mercados de renta variable de EEUU durante periodos de 10 años, en los que el indicador 'calidad' logró un rendimiento superior histórico del 88%.

SORTEAR LA INCERTIDUMBRE

En tercer lugar, ponen el foco en "capear la incertidumbre y las pérdidas consecutivas del mercado centrándose en valores muy rentables", y en ese sentido valoran que las participaciones principales deben poder resistir las caídas reiteradas, "ya que no tienen vocación para canjearse en la cartera a cada indicio de problemas".

Los analistas de la firma manifiestan que la calidad no es el único factor defensivo y, de hecho, "no es el factor más defensivo, un manto que la volatilidad mínima afirma con facilidad". No obstante, es un factor defensivo, y ha demostrado "una y otra vez" que puede proteger las carteras de los inversores cuando los mercados de renta variable empeoran.

"Si analizamos los últimos 60 años, vemos que, en 12 de los 15 peores meses de la renta variable estadounidense, el factor de calidad amortiguó la caída y redujo las pérdidas consecutivas. En abril de 2022, por ejemplo, la renta variable estadounidense perdió un 9,45% mientras el factor de calidad solo perdió un 7,73%, lo que supone una mejora del 1,72%", aseveran.

Este resultado se repite también ampliando el análisis a periodos de tiempo más largos, como ocurrió durante el inicio de la pandemia de coronavirus, entre febrero y marzo de 2020, cuando el índice 'MSCI World' perdió un 34%, mientras que la calidad perdió un 30,2% y amortiguó el golpe en un 3,8%.

"En general, el factor de calidad ofrece un rendimiento superior en la mayoría de las crisis, proporcionando un respiro muy necesario a los inversores cuando más lo necesitan. Sin embargo, al contrario que otros factores defensivos, también pueden participar en las subidas, lo que los convierte en un candidato ideal para las inversiones a largo plazo", aseguran.

Por último, desde Wisdom Tree destacan que la calidad es un factor "para todas las condiciones", y es que "a largo plazo, la clave del éxito de una inversión consiste en aprovechar más las ventajas que las desventajas".

El factor calidad presenta una relación de captación de valorización en época de alza mayor que su relación de captación de valorización en época de baja, "lo que significa que capturan más alzas cuando el mercado sube de lo que pierden cuando el mercado baja".

"Si nos fijamos en nuestra lista de 4 características, las inversiones de calidad cumplen todos los requisitos. Ancladas en la investigación académica, las estrategias de calidad tienen la fuerza necesaria para crecer a largo plazo y también para capear cualquier temporal. Esto hace del factor de calidad un candidato digno para una inversión central, estratégica y a largo plazo en renta", concluyen.