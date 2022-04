Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Gerard Piqué, jugador del F.C. Barcelona y presidente de Kosmos, pactaron comisiones de hasta 24 millones de euros para llegar la Supercopa de España a Arabia Saudí, tal y como se desprende de los audios publicados por 'El Confidencial' este mismo lunes sobre las conversaciones entre ambos durante las negociaciones.

"Yo creo que sería una buena idea hacerlo todo allí. A lo mejor, en vez de alquilar por medio 'kilo' cada partido, lo puedes alquilar por más y sacar dos 'kilos' o dos 'kilos' y medio. Yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça", afirma Rubiales en uno de los audios, sobre la posibilidad de llevar la competición al completo al Camp Nou, la sede del club de la ciudad condal, en caso de que el Real Madrid se negara a jugar en Arabia.

"A ver, Rubi, si es un tema de dinero... Si ellos por ocho irían, se pagan ocho al Madrid y ocho al Barça, a los otros se les paga dos y uno. Son 19, os quedáis la Federación seis 'kilos', tío. Antes de no quedaros nada, apretamos a Arabia Saudí, les decimos que el Madrid a lo mejor no va y les sacamos un palo o dos palos más. Antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, es para pensárselo si es un tema de dinero", le contesta Piqué días después.

Estas conversaciones tuvieron lugar en marzo de 2019, cuando se estuvo negociando llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Tal y como revela 'El Confidencial', la RFEF introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar 4 millones de euros a Kosmos como 'comisión de éxito'. Así, de salir adelante todas las ediciones firmadas, seis, la empresa de Piqué se llevará 24 millones de euros. En su momento, Rubiales aseguró que no se habían abonado comisiones a esta compañía.

"Rubi, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros, sino que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones. Así vosotros recibís los 25 millones sin la comisión. Está diciendo que no le apretemos tanto, que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos. Se quedaría el 10% de 25, dos y medio, y os pagarían 22 y medio", indica Piqué en otro audio sobre la forma del pago a la RFEF.

Un último audio, publicado en todo momento por 'El Confidencial', evidencia el buen trato y la intermediación del defensa 'blaugrana' en la negociación. En él Rubiales le da la enhorabuena por el acuerdo.