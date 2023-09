Luis Rubiales ha presentado este domingo por la noche su renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras su beso a Jennifer Hermoso después de la victoria de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. También ha renunciado a su cargo como vicepresidente de la UEFA.

Lo ha hecho a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado la decisión de Rubiales, explicando que ha hecho saber su dimisión al ente federativo a través una carta a Pedro Rocha Junco.

Minutos antes del comunicado de Luis Rubiales, el periodista británico Piers Morgan había difundido a través de sus redes sociales un extracto de una entrevista en la que el propio Rubiales, en inglés, anunciaba sus intenciones.

"¿Sobre mi renuncia? Sí, lo haré. No puedo continuar en mi trabajo. Mi padre, mis hijas... hablé con ellos y ellos saben que no es una cuestión sobre mí. Muchos amigos me han dicho: te tienes que centrar en tu dimisión y continuar tu vida", dijo Rubiales a Morgan.

"(...) He tenido que soportar mucho estas tres semanas, es una cuestión no sólo mía. Mi actitud puede afectar a terceras personas muy importantes. En la situación de ahora, es lo más inteligente y lo que tengo que hacer".

"PODERES FÁCTICOS IMPEDIRÁN MI VUELTA"

En cuanto al contenido del comunicado, Rubiales señala que "tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta".

También afirma que no quiere que el fútbol español pueda verse perjudicado "por toda esta campaña tan desproporcionada", y afirma tener fe en la verdad. "Voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca", ha dicho.

"Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo", añade Rubiales.