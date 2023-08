El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no va a dimitir. "¿Ustedes creen que debo dimitir? Les voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir". Así lo ha anunciado en la Asamblea General. Asegura que el beso que dio a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

"Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo valle. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo", ha señalado.

"A pesar de las presiones, no pienso marcharme porque no hay motivos". Además, ha anunciado que tomará acciones legales contra Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique por lo que considera un "falso feminismo, que es una plaga en este país" y que "no busca la justicia ni la verdad".

"Me voy a defender". "Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social, se me está tratando de matar", ha afirmado. Tras las declaraciones de Rubiales, la gran mayoría de la Asamblea ha aplaudido sus palabras.

Sin embargo, estos últimos días ya se habían manifestado desde el Gobierno, advirtiendo de que si no se tomaban medidas las tomaría el Consejo Superior de Deportes. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba que estaban siguiendo "muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar".

La vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha publicado un tuit en el que expone que "lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo".

Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha dado a conocer que el Gobierno ha activado ya todos los estamentos del CSD para analizar las denuncias, analizar la causa. "Puedo anunciar que vamos a elevar al TAD una denuncia como falta muy grave".

Además, había recibida una sanción por parte de la FIFA. A todo esto se ha sumado la Fiscalía, que ha iniciado los trámites para investigar a Rubiales por agresión sexual y ha remitido a la Audiencia Nacional una de las denuncias presentadas.