LaLiga y CVC han aprobado una modificación de su acuerdo para evitar su guerra con el Real Madrid y el F.C. Barcelona, dejándolos fuera, junto al Athletic Club de Bilbao, del pacto alcanzado. El fondo de inversión ha puesto sobre la mesa esta opción haciendo llegar el dinero a todos aquellos que hayan votado a favor.

Esta propuesta ha sido aprobada en la asamblea celebrada este jueves con el soporte de 38 equipos, todos menos Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao, además de un club de segunda que no consta en las actas.

"Hemos conseguido que los clubes que no quieren verse afectados puedan hacerlo", ha dicho Javier Tebas, presidente de LaLiga, en rueda de prensa posterior a la reunión con los clubes.

"LaLiga sigue valiendo 25.000 millones de euros", ha insistido el directivo de la patronal futbolística, quien ha explicado que el acuerdo no cambia. Simplemente se calculará la parte proporcional que le toca a estos clubes que se han negado y se les excluirá del pago que debe hacer el fondo de inversión. Por tanto, CVC pagará unos 2.100 millones, que serán repartidos entre quienes sí han aceptado.

Ante la posibilidad de la creación de la Superliga, los representantes de los clubes de fútbol profesionales han dicho que, evidentemente, de salir adelante la valoración de la competición caería.

También ha recalcado que "CVC no tiene ningún derecho de nada", al ser preguntado por los derechos audiovisuales, y que estos siguen siendo propiedad de los clubes y gestionados a través de LaLiga.

LaLiga y CVC acordaron un acuerdo estratégico para inyectar 2.700 millones de euros en la competición de clubes con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía de entretenimiento digital global, fortaleciendo la competición y la experiencia de los aficionados. Esta operación se va a llevar a cabo mediante la creación de una nueva sociedad en la que los clubes de fútbol aportarán todos sus negocios, filiales y joint ventures y en la que el fondo de inversión tendrá una participación del 10% del capital.

Tanto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como el Madrid y el Barça han rechazado el acuerdo. De hecho, el club blanco ha llegado a anunciar acciones legales contra Tebas y el fondo para "anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de LaLiga".

Sobre las posibles medidas cautelares a este respecto, Tebas ha indicado que no cree que se vayan a dar porque "sería exagerada una medida cautelar con esta votación". "Después de un acuerdo tan mayoritario no me gustaría destacar la posición de cuatro que no han querido, sobre 38", ha añadido.

Sobre los comentarios vertidos por el presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales, ha dicho que "siempre se meten en lo que hacemos, aunque ni se han leído el acuerdo". "Hemos pensado en los clubes que ascienden y también en los que han estado antes, porque han contribuido al crecimiento", ha insistido.