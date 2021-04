Florentino Pérez ha sido tajante sobre la nueva Superliga. "Hacemos esto para salvar el fútbol, que atraviesa un momento crítico. Todos estamos arruinados", ha dicho el presidente del Real Madrid, que abandera esta nueva liga que ha desatado las críticas. LaLiga, la UEFA y la FIFA se oponen a ella, y muchos clubes europeos también al considerar que es excluyente y elitista y que solo está pensada para los equipos 'ricos'. La propuesta ha provocado un auténtico torbellino.

Pérez estuvo este lunes en el 'Chiringuito de Jugones' para explicar su propuesta. Se refirió en varias ocasiones a la UEFA como un monopolio y repitió que esta nueva competición está pensada para "salvar el fútbol" en un momento en el que este deporte está perdiendo interés para los más jóvenes, y más ahora que debido a la pandemia de Covid-19 todos los partidos se juegan a puerta cerrada. "Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos de escasa calidad, y tienen otras plataformas para distraerse", señaló. Además, "los jóvenes dicen que el partido se les hace muy largo. Igual hay que acortar los partidos", comentó.

"El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades [...] La pandemia ha acelerado el proceso porque estamos todos arruinados", remarcó el presidente del Real Madrid, que dijo que la situación es "dramática" y que por eso "los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación del fútbol muy mala". El problema es que, como explican muchos de los que han criticado este proyecto, no hay equipos de Francia o Alemania, y eso resta credibilidad a la Superliga.

No obstante, Pérez insiste en que "si hay acuerdo empezaríamos la próxima temporada", en agosto, porque "cuando no tienes ingresos más que los de la televisión, la única forma de rentabilizarlos es haciendo partidos más competitivos", explicó en referencia a las pérdidas por venta de entradas debido a las restricciones por el coronavirus. "Los grandes son los que generan más recursos y los repartimos entre todos, pero si no hay dinero y vamos camino de no tener nada nadie... 5.000 millones hemos perdido entre todos", dijo. Además, insistió en que en España "la supervivencia depende de que el conjunto vaya bien. No puede ser que en la liga española ganen dinero la mayoría de los clubes modestos y lo pierda el Barcelona. Estamos en un momento extraño y no puede ser".

En este sentido, apuntó que "la UEFA tiene que ser dialogante y no amenazante" porque ha presentado un formato "que nadie entiende" -en referencia a su nueva Champions- y dice que "van a empezar en 2024. En 2024 estamos muertos". Es más, Pérez dijo que él cree en la transparencia, y de ahí este nuevo proyecto. "Yo sé lo que gana Lebron James, pero no lo que gana el presidente de la UEFA. Nosotros nos hemos bajado el sueldo, en LaLiga y en la UEFA yo no sé ni lo que ganan", denunció.

Por eso defiende la existencia de "una segunda liga con opciones de participar en la Superliga, por ejemplo, pero no podemos tenerlos a todos". No obstante, consciente de los problemas que podría acarrear este proyecto, ante las críticas que se han visto ya, lanzó un aviso: "A lo mejor no podemos hacer la Superliga", aunque su intención es "agotar el diálogo" con la UEFA y el resto de instituciones.

Los clubes que podrían jugar esta competición -entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid- han elegido a Florentino Pérez como presidente de este torneo. El proyecto incluirá a 20 equipos: los 15 fundadores y otros cinco adicionales que accederían al torneo "por méritos deportivos".