Las bolsas europeas retomarán las alzas este miércoles tras las recogida de beneficios de la pasada sesión que, en el caso del Dax, fue especialmente acusada (-2,5%). El Ibex, que llegó a subir más de un 1% y tocar la ansiada resistencia de los 9.000 puntos, se dio la vuelta y acabó cerrando con descensos del 0,7%, hasta los 8.830 puntos.

"Se han ofrecido una serie de razones para explicar los descensos de ayer, algunas más creíbles que otras, con el habitual 'Sell in May and go away' entre ellas", apunta Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres. "La razón más probable no es más que una toma de beneficios después de que los mínimos de la semana pasada cedieran, en lo que parece la clásica venta técnica", añade.

Los mercados estadounidenses siguieron la senda de Europa, con recortes más destacados en el S&P y el Nasdaq, después de que la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, haya puesto sobre la mesa la posibilidad de subir los tipos de interés "para evitar un sobrecalentamiento de la economía". En Asia las caídas también han tenido más presencia que los descensos (recordemos que las bolsas china y japonesa llevan toda la semana de vacaciones). A estas horas, los futuros europeos vienen con alzas del 0,9% (el del Ibex avanza un 1%). Los americanos suben de forma más moderada.

DEL RESULTADO ELECTORAL A LOS PMI

Aunque los resultados electorales suelen tener un impacto limitado en las bolsas, especialmente los 'locales', no cabe duda que los inversores van a tener muy presente este miércoles lo que ocurrió ayer en Madrid, con el triunfo rotundo de Isabel Díaz Ayuso. El electorado madrileño parece haber premiado, entre otras cosas, la gestión que ha hecho Ayuso de la economía en plena crisis de la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que quiere empezar a trabajar desde hoy "con libertad", aplicando sus medidas sin cortapisas.

Al margen de esto, los inversores seguirán los datos macro, con la publicación de los PMI servicios de abril en Europa y en EEUU. Al otro lado del Atlántico también se conocerá el informe de empleo de la consultora ADP correspondiente a abril, antesala del informe de empleo del mes pasado que se publicará allí el viernes. Además, aquí en España se publican datos de desempleo de abril.

Por otro lado, en el ámbito empresarial se seguirán conociendo resultados. Liberbank y Unicaja han publicado en España, con una mejora del beneficio en el caso de la primera del 16,8% en el primer trimestre pese a realizar un saneamiento de 38 millones de euros. El beneficio de Unicaja, por su parte, cayó un 7,4%, hasta los 43 millones.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,2015 dólares. El petróleo sube un 0,8%, con el Brent en 69,45 dólares y el West Texas en 66,23 dólares.

El oro y la plata cotizan prácticamente planos, hasta los 1.778 dólares el primero y los 26,47 dólares el segundo.

El bitcoin sube levemente, en los 54.616 dólares, y el ethereum cae casi un 4% (3.267 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,594%.