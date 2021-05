Los analistas reconocen el riesgo del 'Sell in May' tras un año de "rentabilidad espectacular"

Los analistas se muestran cautos ante el comienzo del mes de mayo y la posibilidad de que se cumpla la famosa pauta estacional del 'Sell in May and go away' (vender en mayo y no volver hasta octubre a las bolsas). Esa cautela viene dada por el momento en el que se encuentran los índices, que acumulan en el año una "rentabilidad espectacular", por lo que es "muy probable que se produzca una consolidación del mercado después de una racha tan fuerte".