Cuando parecía que Rusia podía optar por aflojar el ataque sobre Ucrania, ha ocurrido todo lo contrario. El presidente ruso, Vladmir Putin, refuerza su estrategia bélica y las bolsas volvieron a hundirse este martes. "Esa luz al final del túnel resultó ser un tren que venía en sentido contrario", escribe Jeffrey Halley, analista de OANDA, mientras destaca la destrucción económica que todo esto supondrá para Rusia, pero también para el resto de mundo.

"Todo ello dará lugar a una ola inflacionaria y a la interrupción de la cadena de suministro que se extenderá una vez más por toda la economía mundial. A diferencia de cualquier otro momento de este siglo, ocurrirá en un entorno ya inflacionario causado por la pandemia mundial de Covid-19", escribe Halley.

Las bolsas europeas seguirán sufriendo este miércoles tras el batacazo de ayer (futuros: -0,4%), mientras que Wall Street finalizó también con importantes descensos del 1,5%. Si el comienzo de mes ha sido un ejemplo de lo que nos espera, cabe anticipar que marzo podría estar marcado por la volatilidad, como ha ocurrido con febrero. Especialmente, si la situación en Ucrania no se soluciona a corto plazo. En Asia las caídas se han impuesto claramente esta madrugada, con descensos para el Nikkei cercanos al 2%.

LA OPEP+ SE REÚNE, CON EL BRENT EN 110

La escalada en el petróleo ahonda en esa presión inflacionista. El barril Brent ha superado los 110 dólares, niveles que no se veían desde julio de 2014. El WTI ha alcanzado máximos desde 2013, por encima de los 109 dólares. Todo esto mientras la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, se preparan para reunirse este miércoles para discutir qué hacer con la producción de abril.

"No hay respiro. Este es un momento dramático para el mercado y el mundo y los suministros", señala John Kilduff, socio de Again Capital. "Está claro que el mundo va a tener que enfrentarse a Rusia cerrando sus exportaciones de petróleo", añade, advirtiendo de que es un petróleo que el mercado no puede permitirse perder.

LOS PRECIOS, MÁXIMA PRIORIDAD DE BIDEN

El presidente de EEUU, Joe Biden, también se refirió este martes a los precios en su primer discurso sobre el estado de la Unión, en el que prometió "infligir dolor" al presidente ruso, Vladimir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania.

Biden reconoció que "demasiadas familias están luchando por mantenerse al día con las facturas", al tiempo que esbozaba medidas para hacer frente a la inflación.

"La inflación les está robando ganancias", dijo. "Por eso mi máxima prioridad es poner los precios bajo control", añadió.

OTROS MERCADOS Y CITAS DEL DÍA

En otros mercados, el oro se relaja tras las subidas de ayer y cae ligeramente, aunque se mantiene por encima de los 1.900 dólares (1.938 dólares). El bitcoin, por su parte, se mantiene sobre los 44.000 dólares (44.154 dólares), mientras el ethereum roza los 3.000 dólares (2.988 dólares).

La agenda de este miércoles incluye el desempleo de febrero en España, el IPC de la eurozona, el informe de empleo ADP en EEUU (antesala del informe de empleo que se publica este viernes), el Libro Beige de la Fed y, por supuesto, la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Congreso.