El impacto en cuando al número de empleados que podrían verse afectados por una eventual fusión entre BBVA y Sabadell, ahora que ambas entidades han confirmado que están estudiando una operación, es una de las mayores preocupaciones para los propios empleados de ambos bancos, y también para el Gobierno y los sindicatos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho este miércoles que el Ejecutivo tiene, "sin lugar a dudas" capacidad de "exigir garantías de empleo" en caso de salir adelante la fusión entre las dos entidades.

"Estamos hablando de un mercado de trabajo con personas en desempleo, con procesos que, además, normalmente estas fusiones se aprovechan para el cierre de oficinas y despidos muy importantes: no operan en la lógica de emplear o incorporar personas para otras funciones que ahora mismo son claves", ha alertado.

Ricardo Zion, profesor de EAE Business School, calcula que aproximadamente 4.000 empleados de BBVA y Sabadell podrían verse afectados por la operación. Cabe recordar que, en la fusión de Caixa y Bankia, se vieron afectados 6.000 trabajadores por el expediente de regulación de empleo (ERE).

"Obviamente se van a llevar a cabo cierre de oficinas y en servicios centrales también habrá duplicidades, por ejemplo, en Recursos Humanos, Finanzas, Tesorería…, por lo que va a llevar a la pérdida de empleo", explica el profesor.

UGT ha advertido este miércoles de que la posible fusión entre ambos bancos no debe perjudicar a los trabajadores y ha avisado de que no admitirá ninguna medida no negociada con la representación legal de los mismos.

Desde las secciones sindicales de UGT en BBVA y Banco Sabadell han manifestado que "lo más importante son las personas trabajadoras" y han subrayado que "en ningún caso aceptarán medidas forzosas, máxime en estos momentos en los que ambas entidades han presentado unos beneficios récords para 2023 y el primer trimestre de 2024".

Zion remarca, por su parte, que lo que se busca en este tipo de operaciones es alcanzar sinergias, lo que "siempre acaba redundando en la salida de empleados".

LA PROPUESTA DE BBVA

BBVA ha hecho pública este miércoles la carta que mandó ayer el Consejo de Sabadell con su propuesta de fusión por absorción, en la hace alusión también a los empleados. El banco se compromete a "preservar el mejor talento y la cultura de ambas entidades", y propone varias medidas para ello.

En primer lugar, la formación de un comité de integración con representantes de ambas organizaciones, "con el fin de diseñar el mejor proceso de integración, buscando potenciar al máximo el talento de ambas entidades". En segundo lugar, dice que respetará en todo caso los principios de competencia profesional y mérito en la integración de las plantillas, sin la adopción de medidas traumáticas o que afecten singularmente a los empleados con origen en una de las dos entidades. Además, BBVA configurará un equipo directivo de la entidad fusionada con ejecutivos procedentes de ambos bancos, atendiendo a principios de competencia profesional y mérito, procurando guardar la proporcionalidad en función del peso relativo de los negocios. Finalmente, ha dicho que creará un consejo asesor para España que contará con relevancia institucional y comercial y al que se incorporarían consejeros y ejecutivos de ambas entidades.