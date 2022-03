Los precios del petróleo han vuelto a experimentar fuertes subidas este miércoles por los temores de que la guerra entre Rusia y Ucrania afecte al suministro. El petróleo estadounidense subió a su nivel más alto desde 2013 durante las operaciones nocturnas del martes, y el Brent de referencia mundial superó los 110 dólares por barril, mientras el crudo continúa con su vertiginoso repunte. El avance se produce mientras la OPEP y sus aliados productores de petróleo, entre los que se encuentra Rusia, se preparan para reunirse el miércoles para discutir la producción de abril.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate, la referencia petrolera de Estados Unidos, saltaron más de un 5% para cotizar a 109,23 dólares por barril, el nivel más alto desde al menos septiembre de 2013. Durante las operaciones regulares, el contrato ganó un 8,03% para establecerse en 103,41 dólares por barril.

El crudo Brent, de referencia mundial, subió un 5,6% para cotizar a 110,84 dólares, el nivel más alto desde julio de 2014. Durante la sesión del martes, el contrato subió un 7,15% para establecerse en 104,97 dólares por barril.

"No hay respiro. Este es un momento dramático para el mercado y el mundo y los suministros", dijo John Kilduff, socio de Again Capital. "Está claro que el mundo va a tener que enfrentarse a Rusia cerrando sus exportaciones de petróleo", añadió, señalando que es un petróleo que el mercado no puede permitirse perder.

Tanto el WTI como el Brent se dispararon por encima de los 100 dólares el pasado jueves por primera vez desde 2014 después de que Rusia invadiera Ucrania, lo que hizo temer por el suministro en un mercado que ya está muy ajustado.

"Los precios del crudo no pueden dejar de subir, ya que un mercado petrolero muy ajustado probablemente verá más riesgos para los suministros a medida que se desarrolla la guerra en Ucrania", dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda. "El crudo Brent podría subir hasta el nivel de 120 dólares si el mercado petrolero empieza a pensar que es probable que se impongan sanciones a la energía rusa".

El martes, los Estados miembros de la Agencia Internacional de la Energía anunciaron planes para liberar 60 millones de barriles de reservas de petróleo en un esfuerzo por aliviar la marcha alcista de los precios del crudo. Como parte de ello, Estados Unidos liberará 30 millones de barriles.