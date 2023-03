El Ibex 35 afronta la segunda sesión semanal con ganas de seguir avanzando posiciones (futuros europeos: +0,6%) después de cerrar este lunes con alzas superiores al 1%. En el mercado hay deseos de que la crisis bancaria por fin haya llegado a su fin tras la compra de Credit Suisse por parte de UBS, aunque las cosas parece que no van a ser tan 'sencillas'.

Hoy se sigue hablando del impacto de lo que ha sucedido con el banco en los tenedores de bonos, ya que una parte de los tenedores de bonos de Credit Suisse será eliminada tras las adquisición por UBS, lo que hará que sus inversiones, por valor de 16.000 millones de francos suizos, pierdan todo su valor. El regulador suizo FINMA anunció el domingo que los denominados bonos de Capital Tier 1, que en general se consideran inversiones relativamente arriesgadas, se reducirán a cero como parte de la operación.

Al otro lado del Atlántico, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, está liderando las negociaciones para un segundo rescate a First Republic después de que la inyección de 30.000 millones de dólares por parte de once bancos parece que no haya sido suficiente. La entidad se dejó este lunes otro 40% en bolsa.

Este martes comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed). Bill Ackman, fundador y consejero delegado del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management, cree que la Fed no debería subir su tipo de interés de referencia esta semana debido a la crisis bancaria, según ha escrito en Twitter.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha sugerido que la Fed debería bajar tipos en 50 puntos básicos este miércoles, en respuesta al mensaje de Ackman.

"Este no es un entorno en el que la @federalreserve debería estar subiendo los tipos y añadiendo presión adicional al sistema, ya que la estabilidad financiera es la primera responsabilidad de la Fed", ha señalado Ackman.

Wall Street logró cerrar este lunes en positivo mientras que en Asia también han dominado los números verdes, en un día en el que la Bolsa de Tokio ha permanecido cerrada por festivo.

EL BITCOIN CONTINÚA CON SU RALLY

Y mientras unos sufren, otros se benefician de la crisis. Al menos esto es lo que le está sucediendo al bitcoin que, tal vez porque algunos lo están viendo como una inversión refugio en este convulso escenario, no para de subir. La 'cripto' roza los 28.000 dólares este martes tras alcanzar durante el fin de semana un máximo en 28.300 dólares.

"Técnicamente hablando, esto señala el inicio de una nueva tendencia alcista para el comercio de activos digitales y el final del mercado bajista. Para estar seguros de un cambio de tendencia, tenemos que ver cómo reacciona el bitcoin en el nivel de soporte de 25.200 dólares", escribe Marcus Sotiriou, analista de mercado de GlobalBlock.

"Los recientes cierres de gigantes bancarios estadounidenses han actuado como catalizador de la subida del precio de bitcoin, ya que los inconvenientes del sistema bancario son un defensor clave de los activos descentralizados como bitcoin", añade.

Por lo demás, la agenda de este martes incluye la publicación del ZEW alemán de marzo, mientras que está previsto que hable en un acto la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0706 dólares (-0,11%). El petróleo cae un 1%. El Brent se sitúa en 73,20 dólares y el WTI, en 66,94 dólares.

El oro está plano (1.983 dólares), al igual que la plata (22,65 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,496%.