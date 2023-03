First Republic Bank

First Republic Bank no logra remontar. A pesar del rescate de 30.000 millones de dólares llevado a cabo por los grandes bancos de EEUU el pasado jueves, la entidad vuelve a hundirse en bolsa y se deja un 17% en el 'premarket'. Los títulos de la firma han caído más de un 80% durante este mes de marzo.

Las dudas en torno al sector bancario regional americano siguen pesando sobre los inversores que, tras el colapso de Silicon Valley Bank, se niegan a creen que el peligro ha pasado y han señalado al banco radicado a San Francisco como uno de los que afrenta mayores peligros.

De hecho, este domingo, la agencia S&P ha rebajado su calificación crediticia a 'B+' desde 'BB+', después de reducirla a la categoría de basura la semana pasada.

"La infusión de depósitos de 11 bancos estadounidenses, la revelación de la compañía de que los préstamos de la Fed oscilan entre 20.000 millones y 109.000 millones de dólares y los préstamos del Federal Home Loan Bank (FHLB), que aumentaron en 10.000 millones de dólares, unido a la suspensión de su dividendo de acciones ordinarias nos llevan colectivamente a la opinión de que el banco probablemente estaba bajo un alto estrés de liquidez con salidas sustanciales de depósitos durante la semana pasada", han señalado desde S&P.

El jueves, un grupo formado por los once principales bancos de Estados Unidos salió al rescate de First Republic Bank, anunciando una inyección conjunta de 30.000 millones de dólares a través de depósitos no asegurados.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo realizarán cada uno un depósito no asegurado de 5.000 millones de dólares, mientras que Goldman Sachs y Morgan Stanley depositarán 2.500 millones cada uno, y BNY-Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán lo propio con depósitos de 1.000 millones cada uno.

Al igual que ha ocurrido con la compra de Credit Suisse por parte de UBS por 3.000 millones de francos suizos y el apoyo del Gobierno del país, en el mercado sigue pesando el temor a que toda esta situación desemboque en una crisis financiera global.