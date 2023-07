"Hoy se cumplen 10 años desde que Tyler (Winklevoss, hermano y cofundador de Gemini) y yo solicitamos el primer fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin (BTC) al contado. Que la SEC se haya negado a aprobar estos productos durante una década ha sido un desastre total y absoluto para los inversores estadounidenses y demuestra cómo la SEC es un regulador fallido", ha asegurado Winklevoss en un tuit publicado el pasado 2 de julio.

Today marks 10 years since @tyler and I filed for the first spot Bitcoin ETF. The @SECGov's refusal to approve these products for a decade has been a complete and utter disaster for US investors and demonstrates how the SEC is a failed regulator. Here's why:



-"protected"… pic.twitter.com/xmK1xo1iX8