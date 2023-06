Decenas de gestores de activos han intentado registrar productos de este tipo desde que Gemini, el 'exchange' de los hermanos Winklevoss presentasen una solicitud para crear un ETF de bitcoin al contado en 2013, cuando la criptomoneda reina cotizaba a 1.000 dólares. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) no ha dado su brazo a torcer y solo ha aprobado fondos basados en contratos de futuros de bitcoin, los cuales cotizan en el Chicago Mercantile Exchange.

No obstante, el regulador estadounidense jamás ha tenido que hacer frente a un coloso como BlackRock en este campo. Numerosos expertos señalan que la gestora dirigida por Larry Fink puede ser un pez demasiado grande para ser engullido por la SEC. Por ejemplo, Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, destaca que la firma "ha asesorado a la Casa Blanca en muchas crisis, y sigue siendo el lugar al que acudir en caso de crisis".

A su vez, Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, considera que "si alguien puede conseguir que la SEC apruebe este ETF, son ellos, y podría ser una rampa de acceso clave para los inversores institucionales y minoristas". Dave Weisberger, director ejecutivo y cofundador de CoinRutes, señala que es "probable" que se apruebe este ETF y sus palabras no deberían caer en saco roto, ya que fue uno de los creadores de los productos Opals de Morgan Stanley, precursores de los ETF.

El CEO de Circle, emisor de la 'stablecoin' USD Coin (USDC), Jeremy Allaire, ha sido una de las grandes voces del sector en defender esta tesis, señalando que "se están haciendo progresos con estructuras de mercado más maduras". "Muchas de las preocupaciones del pasado se están abordando. Los ETF de bitcoin tienen más probabilidades de ser aprobados ahora", ha añadido en una entrevista concedida a 'Bloomberg'.

El historial de BlackRock con la SEC también da pie a apostar por la aprobación del ETF. Eric Balchunas, analista sénior de fondos cotizados de 'Bloomberg Intelligence', hay un 50% de posibilidades de que el regulador apruebe el producto de BlackRock. El dato coge todavía más relevancia si tenemos en cuenta que la SEC lleva una década rechazando este tipo de fondos cotizados y que únicamente ha denegado una solicitud de BlackRock frente a las 575 que ha aprobado.

Another reason we give spot bitcoin ETF approval 50% chance is our senior legal analyst @NYCStein gives Grayscale a 70% chance of winning case against SEC, who could approve BlackRock's ETF as way to save face using trusted 'adult' TradFi cos & stick it to Grayscale via @JSeyff pic.twitter.com/pHydOcpuQo