La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) no da su brazo a torcer. El regulador estadounidense ha pedido que se deniegue la solicitud de Coinbase para desestimar la demanda presentada por la Comisión contra la criptobolsa al entender que los argumentos de la compañía contienen "fallos garrafales".

"Este caso gira en torno a si Coinbase intermedió transacciones en 'contratos de inversión' y si los clientes de la plataforma de negociación de Coinbase, por lo tanto, tenían derecho a las protecciones otorgadas por las leyes federales de valores que requieren que los intermediarios de transacciones de valores se registren en la SEC", ha apuntado el regulador.

Si bien Coinbase ha argumentado que operaciones de este tipo no se ajustan a la definición de contrato de inversión, ya que una transacción no establece ningún contrato real, la SEC ha subrayado que "ningún tribunal ha sostenido nunca que un contrato formal sea un requisito previo". Cabe recordar que Ripple obtuvo una victoria parcial ante la Comisión después de que los tribunales decidieran que la venta del token XRP a inversores minoristas no constituía un contrato de inversión.

El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, ha criticado la postura del regulador, definiendo este recurso como "lo mismo de siempre" por parte de la SEC. "Una y otra vez la SEC hace afirmaciones generalizadas de lo que es/debe ser la ley sin ninguna cita legal. Los activos que cotizamos en nuestra plataforma no son valores y no son competencia de la SEC. Las decisiones judiciales de los últimos meses lo han dejado claro", ha argumentado el directivo de la criptobolsa.

De igual modo, Grewal ha subrayado que, de dar por bueno el enfoque de la SEC, "las cartas Pokémon, los sellos o las pulseras Swiftie (fans de la cantante Taylor Swift)" también deberían ser considerados como valores. "La continua regulación de la SEC mediante la aplicación de la ley ignora la voz de los 52 millones de criptomonedas en los EEUU que quieren leyes y regulaciones para esta tecnología innovadora", ha concluido Grewal, quien ha emplazado al regulador a la cita que tienen el próximo 24 de octubre en los tribunales.

Sin embargo, la SEC no está de acuerdo con la postura de la compañía. Según el regulador, "para distraer la atención de los fallos garrafales de sus argumentos jurídicos, Coinbase pone el grito en el cielo y trata de culpar a la SEC de su actual aprieto legal".

En concreto, la SEC subraya que, erróneamente, Coinbase "sostiene que la SEC bendijo la conducta infractora de Coinbase cuando Coinbase salió a bolsa; que la respuesta del presidente de la SEC, Gary Gensler, a una pregunta en una audiencia del Congreso (que Coinbase distorsiona) controla la aplicación de este Tribunal de las leyes federales de valores; y que la SEC, en cualquier caso, carece de autoridad para regular las transacciones de valores que involucran criptoactivos".

"Esta demanda no puede ser una sorpresa para Coinbase. Ha sabido todo el tiempo que un criptoactivo comprado y vendido en su plataforma de negociación es un valor", concluye el regulador.