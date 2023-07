La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) pidió a Coinbase que interrumpiera la negociación de todas las criptomonedas distintas del bitcoin (BTC) antes de demandar a la criptobolsa, según ha revelado el consejero delegado de la criptobolsa, Brian Armstrong.

En declaraciones al diario británico 'Financial Times', Armstrong ha asegurado que la compañía "no tenía otra opción en ese momento" y que "eliminar todos los activos que no sean bitcoin, que por cierto no es lo que dice la ley, habría significado esencialmente el fin de la industria de las criptomonedas en los EEUU".

Según Armstrong, si Coinbase hubiera aceptado, la gran mayoría de las criptoempresas estadounidenses correrían el riesgo de operar fuera de la ley a menos que se registraran en la SEC. De igual modo, el CEO de Coinbase sugiere que la SEC consideró a ethereum (ETH) como un valor antes de demandar a la compañía.

"Volvieron a nosotros y nos dijeron... creemos que todos los activos que no sean bitcoin son valores. Y les preguntamos cómo llegaban a esa conclusión, porque esa no es nuestra interpretación de la ley. Y nos dijeron que no se lo íbamos a explicar, que tenían que retirar de la lista todos los activos que no fueran bitcoin. De alguna manera hizo que fuera una elección fácil...vayamos a los tribunales y averigüemos lo que dicen", añade el CEO de la criptobolsa cotizada.

Por su parte, la SEC dijo a 'FT' que su división de regulación no hacía peticiones formales para que "las empresas retiraran de la lista los criptoactivos". "En el curso de una investigación, el personal puede compartir su propia opinión sobre qué conducta puede plantear cuestiones para la comisión en virtud de las leyes de valores", explicaron.

La SEC demandó a principios de junio a Coinbase por operar como bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional no registrada, entre otros. Desde entonces, la compañía ha subido bastante en bolsa, coincidiendo con el repunte de los activos digitales gracias al impulso de los fondos cotizados de bitcoin al contado.

En las últimas semanas, numerosos analistas han señalado que el rebote en Coinbase no solo no está justificado, sino que, de salir adelante, la demanda de la SEC pone en riesgo buena parte del negocio de la compañía.