Tres años después, Ripple Labs puede cantar victoria. Al menos, de forma parcial. Los tribunales han dado la razón a la compañía que se encuentra detrás del 'token' ripple (XRP) en el juicio que la enfrentaba a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y ha sentenciado que la criptodivisa no constituía un contrato de inversión como defendía el regulador estadounidense. No obstante, la Justicia de Estados Unidos sí ha dado la razón a la SEC en que la venta institucional de XRP sí infringió las leyes de valores del país norteamericano.

El caso se remonta a diciembre de 2020, cuando la SEC demandó a Ripple y a dos de sus principales ejecutivos, Brad Garlinghouse y Chris Larsen, al entender que la compañía estaba vendiendo valores no registrados por valor de 1.300 millones de dólares con su 'token' XRP. Estos años, el caso ha tenido sus idas y venidas, incluyendo la publicación de los llamados "Documentos de Hinman" y las acusaciones cruzadas entre la SEC y Garlinghouse.

¿Cómo se determina en EEUU qué es un valor? Mediante el llamado test de Howey, que sirve para determinar si existe un contrato de inversión y se está vendiendo un valor. Según esta prueba, existe un contrato de inversión si hay una inversión de dinero; esta se realiza en una empresa conjunta; dicha inversión se hace con la expectativa de un beneficio; y este beneficio se obtiene mediante el esfuerzo de otros. "Pero el objeto de un contrato, transacción o plan no es necesariamente un valor a primera vista", matiza el tribunal que lleva el caso.

Según ha indicado en su auto la jueza del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, Ripple vendió primero alrededor de 728,9 millones de dólares en XRP directamente a compradores institucionales, fondos de cobertura y otros actores similares. Estas "ventas institucionales", explican, constituyeron la oferta y venta no registrada de contratos de inversión en violación de la ley federal de valores, ya que el tribunal dictaminó que los inversores habrían comprado XRP con la expectativa de que se beneficiarían del trabajo de Ripple.

Posteriormente, Ripple utilizó los fondos que recibió de las ventas institucionales para "promover y aumentar el valor de XRP desarrollando usos para XRP y protegiendo el mercado de comercio de XRP". "Por lo tanto, habiendo considerado la realidad económica y la totalidad de las circunstancias que rodearon las Ventas Institucionales, el tribunal concluye que las ventas institucionales de XRP de Ripple constituyeron la oferta y venta no registrada de contratos de inversión en violación de la Sección 5 de la Ley de Valores", ha apuntado el tribunal.

Con todo, la jueza Torres falló a favor de Ripple al considerar que las "ventas programáticas" de XRP a través de 'exchanges' y algoritmos no podrían ser calificadas como venta de valores porque la SEC no puede decir con absoluta certeza que los inversores especulativos tenían "una expectativa razonable de ganancias que se derivarían de los esfuerzos empresariales o de gestión de otros".

"No hay evidencia de que un Comprador Programático razonable, que generalmente era menos sofisticado como inversor, compartiera "entendimientos y expectativas" similares y pudiera analizar los múltiples documentos y declaraciones que la SEC destaca, que incluyen declaraciones (a veces inconsistentes) a través de muchas plataformas de medios sociales y sitios de noticias de una variedad de oradores de Ripple (con diferentes niveles de autoridad) durante un período prolongado de ocho años", ha explicado la magistrada en su auto.

De igual modo, la magistrada entiende que la venta de los XRP de Larsen y Garlinghouse entra en esta categoría, al igual que otras distribuciones del 'token'. Por ello, la moción de la SEC para un juicio sumario sobre una "demanda de complicidad" contra estos dos ejecutivos fue denegada ya que el tribunal consideró que "no está claro si Larsen y Garlinghouse sabían o descuidaron imprudentemente que las leyes de valores, en lugar de las leyes bajo otros regímenes regulatorios, se aplicaban a XRP."

REACCIONES

"Dijimos en diciembre de 2020 que estábamos en el lado correcto de la ley, y estaremos en el lado correcto de la historia. Agradecido a todos los que nos ayudaron a llegar a la decisión de hoy - una que es para toda la innovación cripto en los EEUU. Más por venir ", afirmó Garlinghouse a través de su cuenta de Twitter tras conocerse la sentencia.

We said in Dec 2020 that we were on the right side of the law, and will be on the right side of history. Thankful to everyone who helped us get to today’s decision – one that is for all crypto innovation in the US. More to come. — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 13, 2023

Por su parte, el director jurídico de Ripple, Stuart Alderoty ha calificado el auto del Tribunal de Distrito como "una gran victoria".

"XRP no es un valor. Las ventas por parte de ejecutivos no son valores. Otras distribuciones de XRP a desarrolladores, organizaciones benéficas o empleados no son valores. Lo único que el Tribunal consideró que constituye un contrato de inversión son las ventas directas de XRP en el pasado a clientes institucionales", ha añadido Alderoty, quien ha reconocido que "habrá más procedimientos judiciales sólo en estas ventas institucionales por orden del Tribunal".

De igual modo, el director legal de Ripple ha asegurado que el veredicto de la juez Torres "reafirma mucho de lo que esta industria está luchando" y "demuestra que la SEC no tiene jurisdicción ilimitada sobre las criptomonedas". "Tal vez ahora podamos iniciar una conversación racional sobre la regulación de las criptomonedas en este país", ha sentenciado.

CUARTA MAYOR CRIPTOMONEDA

La noticia ha impulsado con fuerza a ripple en bolsa. El 'token' llegó a subir un 96% en un momento dado para cambiar de manos a 93,6 centavos, su nivel más alto desde marzo de 2022, antes de la implosión de Terra.

Además, las subidas tras el fallo han permitido a XRP superar a Binance coin (BNB) y erigirse como cuarta mayor criptomoneda del mercado. En estos momentos, ripple tiene una capitalización bursátil de más de 41.400 millones de dólares, mientras que la del 'token' nativo de Binance se encuentra más de 900 millones por debajo.

Cabe señalar que, tras conocerse la noticia, importantes criptobolsas como Coinbase, Crypto.com, Bitstamp o Kraken han anunciado que volverán a negociar XRP en su plataforma, mientras que otras como Gemini han señalado que están estudiando hacerlo.

De igual modo, otras 'altcoins' señaladas por la SEC en diferentes demandas como cardano (ADA) o solana (SOL) han subido un 25% y un 30%, respectivamente, en las últimas 24 horas.

"Esta es una muy buena noticia para los intercambios de criptomonedas y los inversores con respecto a una amplia gama de tokens identificados por la SEC en las demandas de Coinbase y Binance", señala Dave Weisberger, cofundador y CEO de la plataforma de negociación algorítmica de criptomonedas CoinRoutes.

Por su parte, Townsend Lansing, jefe de producto de CoinShares, cree que la victoria parcial de la SEC arroja más sombras que luces sobre el caso. "Como tal, XRP no solo se considera un valor, sino que han surgido dudas sobre la legalidad de su oferta. En lo que respecta a estas ventas, el tribunal ha confirmado que la ley fue efectivamente violada, marcando una victoria considerable para la SEC y sentando un precedente para sus acciones legales contra otras criptodivisas", explica.

De igual modo, Lansing cree que "es importante señalar" que los inversores institucionales que compraron directamente de Ripple pueden "encontrarse sujetos a litigios de acción colectiva como suscriptores potenciales". "Esta es un área que hay que vigilar de cerca, especialmente si grandes capitalistas de riesgo estuvieron involucrados", agrega.