Revolución en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (BTC) repunta un 3% hasta los 31.300 dólares, mientras que el ethereum (ETH) sube un 7% y escala hasta los 2.000 dólares. La capitalización bursátil del mercado ha crecido un 6,2% en las últimas 24 horas, hasta los 1,26 billones de dólares, con bitcoin marcando nuevos máximos anuales en los 31.814 dólares. ¿El culpable? Ripple (XRP).

Este jueves, Ripple Labs se anotó una victoria parcial contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en el contencioso que ambas instituciones mantienen desde 2020. Según dictaminó el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, la venta del 'token' XRP en bolsas y a través de algoritmos no constituyó un contrato de inversión como defendía el regulador estadounidense.

La noticia impulsó con fuerza a ripple, ya que el 'token' subió un 96% en un momento dado para cambiar de manos a 93,6 centavos, su nivel más alto desde marzo de 2022, antes de la implosión de Terra. Las subidas tras el fallo han permitido a XRP superar a Binance coin (BNB) y erigirse como cuarta mayor criptomoneda del mercado: en estos momentos, ripple tiene una capitalización bursátil de más de 41.400 millones de dólares, mientras que la del 'token' nativo de Binance se encuentra más de 900 millones por debajo.

Cabe señalar que, tras conocerse la noticia, importantes criptobolsas como Coinbase, Crypto.com, Bitstamp o Kraken han anunciado que volverán a negociar XRP en su plataforma, mientras que otras como Gemini han señalado que están estudiando hacerlo.

De igual modo, otras 'altcoins' señaladas por la SEC en diferentes demandas como cardano (ADA) o solana (SOL) han subido un 25% y un 30%, respectivamente, en las últimas 24 horas.

"El fallo en el caso Ripple es importante, ya que específicamente hace que el comercio en el mercado secundario de tokens de utilidad quede fuera de la jurisdicción de la SEC, al tiempo que preserva su jurisdicción sobre la recaudación de fondos institucionales. Esta es una muy buena noticia para los intercambios de criptomonedas y los inversores con respecto a una amplia gama de tokens identificados por la SEC en las demandas de Coinbase y Binance", señala Dave Weisberger, cofundador y CEO de la plataforma de negociación algorítmica de criptomonedas CoinRoutes.

No obstante, el tribunal sí cree que la venta institucional de XRP violó las leyes federales del mercado de valores y, por tanto, el 'token' podría ser definido como un valor.

"El tribunal ha determinado que Ripple infringe la legislación sobre valores, concretamente en relación con las ventas directas a inversores institucionales. Como tal, XRP no solo se considera un valor, sino que han surgido dudas sobre la legalidad de su oferta. En lo que respecta a estas ventas, el tribunal ha confirmado que la ley fue efectivamente violada, marcando una victoria considerable para la SEC y sentando un precedente para sus acciones legales contra otras criptodivisas", apunta Townsend Lansing, jefe de producto de CoinShares.

De igual modo, Lansing cree que "es importante señalar" que los inversores institucionales que compraron directamente de Ripple pueden "encontrarse sujetos a litigios de acción colectiva como suscriptores potenciales". "Esta es un área que hay que vigilar de cerca, especialmente si grandes capitalistas de riesgo estuvieron involucrados", agrega.

No obstante, el impresionante repunte de XRP en particular y del mercado de las criptomonedas en su conjunto parece evidenciar que los inversores todavía no han digerido del todo esta parte de la sentencia… o la están ignorando por completo.

En el resto del mercado, destacan, como no podía ser de otra forma, las alzas. Dogecoin (DOGE) repunta un 8%, mientras que polygon (MATIC) sube un 17%.