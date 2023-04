Esta legislación contempla que la UE tenga un enfoque unificado de la regulación de los criptoactivos entre los 27 Estados miembro. El reglamento se centra en las empresas conocidas como proveedores de servicios de criptoactivos (CASP, por sus siglas en inglés), incluidas las empresas que operan plataformas de negociación o comercializan criptoactivos.

Una vez el Consejo Europeo aprueba la legislación, la normativa no entrará en vigor de forma inmediata. Las normas para las ‘stablecoins’ se empezarán julio de 2024, mientras que el resto no será aplicable hasta enero de 2025. El regulador de valores de la UE, la AEVM, será responsable de los detalles de la aplicación las nuevas normas.

Asimismo, el Parlamento Europeo también votó 529-29 a favor de una ley conocida como la regulación de Transferencia de Fondos. El reglamento exigirá a los criptooperadores que identifiquen a sus clientes en un intento de frenar el blanqueo de dinero.

Mariead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, ha indicado que con la normativa “estamos protegiendo a los consumidores y salvaguardando la estabilidad financiera y la integridad del mercado”.

I welcome the European Parliament's vote today to approve comprehensive EU rules on crypto: a world first. The rules will start applying from next year. We're protecting consumers and safeguarding financial stability and market integrity.

Por su parte, Stefan Berger, miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, ha asegurado que la aprobación de MiCA representa un “hito” para la industria de los criptoactivos. “Esto sitúa a la UE a la vanguardia de la economía de ‘tokens’ con 10.000 criptoactivos diferentes. Los consumidores estarán protegidos contra el engaño y el fraude, y el sector que se vio perjudicado por el colapso del FTX podrá recuperar la confianza”, ha añadido Berger, quien subraya que el sector europeo de los criptoactivos tiene una claridad normativa que “no existe en países como EEUU”.

With the final vote on the Markets in Crypto-Assets Regulation, we put the European Union at the global forefront of the token economy.



Watch and learn more from @DrStefanBerger #MiCA #EPlenary