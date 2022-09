Los dos principales banqueros centrales del mundo se muestran completamente alineados, como no podía ser de otra manera, en cuanto al valor y papel que deben desempeñar los activos digitales en la economía global. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, han coincidido en desmarcar las llamadas ‘stable coins’ (monedas estables) del resto de activos especulativos. Y ya que están respaldadas en el dólar, Powell ha declarado que es la Fed quien debe regularlas, al menos en EEUU.

En estos términos se han expresado durante la mesa redonda dedicada a recoger la respuesta de los bancos centrales al ecosistema de las monedas digitales, en el marco de la jornada 'Opportunities and challenges of the tokenisation of finance', organizada por Banque de France.

Lagarde ha considerado que la evolución de los tokens digitales ha sido tormentosa y ha ido de "fenómeno cultural promovido por libertarios a un instrumento de pago aceptado por Visa y que ha sido abusado por Terra y Luna", en el que "la búsqueda de rentabilidad ha acelerado el proceso". "Es un fenómeno que ha cogido al mundo por sorpresa y estamos en un momento en que ante el incremento de inversores, los reguladores y agencias de protección de los consumidores tienen mucho que decir", ha declarado la presidenta del BCE.

Al respecto, ha declarado que hay que diferenciar entre los criptoactivos, que "son puramente especulativos y no constituyen medios de pago ni reserva de valor". En cambio, La banquera central ha alabado las monedas estables, que "son prometedoras", aunque ahora mismo representen un porcentaje muy pequeño del criptoverso, alrededor del 10%.

A su turno, Powell ha subrayado que "el principal objetivo como reguladores es si debemos permitir que las monedas estables se usen de forma más global". "EEUU está trabajando en una ley bipartidista para regular este segmento. Las monedas estables toman prestada la confianza de la Fed, que somos quienes salvaguardamos la confianza en el dólar", ha proseguido. Por lo tanto, ha defendido el presidente de la Fed que "como las monedas estables están basadas en el dólar, la Fed debe ser el regulador federal en EEUU de estas monedas privadas".

En cuanto al dólar digital, Powell ha declarado que es un proceso que llevará unos dos años, ya que necesitan el permiso del Congreso.

Sobre las monedas digitales de los bancos centrales, Lagarde también ha decalrado que hay un detrimento del uso del efectivo y una demanda de los pagos digitales. "Los bancos centrales deben estar a la cabeza de la innovación del nuevo dinero digital", según Lagarde, porque, de lo contrario, "perderán el rol de ancla que han tenido en el sistema financiero de pagos".

Más de 100 bancos centrales están ahora explorando las monedas digitales de los bancos centrales. En la eurozona se está trabajando en el euro digital, un proyecto que se está ajustando al programa diseñado por el banco central. En cuanto a las características que debe tener este futuro euro digital, Lagarde ha recordado que "debe ser un medio de intercambio eficiente para los europeos, garantizar pagos inmediatos, ser exitoso al 100%, incluir salvaguardas bien diseñadas y enfocado al sector retail". Ha hecho hincapié en que "debe incluir intermediarios y los bancos comerciales deben ser parte del sistema".

También ha señalado la presidenta del regulador monetario de la eurozona que "la infraestructura debe mejorar y que si los bancos comerciales creen que la tecnología de libro mayor distribuido debe ser parte importante de las nuevas redes de pago, el BCE debe respaldarlo".

Powell ha enfatizado que "la regulación (sobre activos digitales y DeFi) debe evitar los vacíos actuales y a la vez permitir la innovación". "Tenemos mucho trabajo que hacer en aspectos muy novedosos como las billeteras desalojadas que permiten a los tenedores ser custodios de sus activos y pueden ser usadas para evadir capitales o sanciones", ha citado, para concluir que "hay una necesidad de más regulación y de una regulación adecuada".