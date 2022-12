“Houlihan Lokey ha presentado hoy un plan en nombre del Comité de Acreedores para resolver los problemas de liquidez de Genesis y DCG y proporcionar una vía para la recuperación de activos. Este plan se basa en la información recibida de Genesis, DCG y sus respectivos asesores hasta la fecha. El Comité de Acreedores espera una respuesta inicial esta semana”, ha indicado Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, en su Twitter.

Earn Update: Today, Houlihan Lokey presented a plan on behalf of the Creditor Committee to resolve the liquidity issues at Genesis and DCG and provide a path for the recovery of assets.