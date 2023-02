“Tengo una teoría. Los reguladores dejan que los malos se hagan grandes y exploten porque sirve a su agenda: destruir capital/recursos en el ecosistema criptográfico; quemar a la gente y disuadir la adopción; y dar cobertura aérea para atacar a los buenos actores. En realidad, los malos están de su lado. Los buenos son el enemigo”, ha explicado en un hilo de Twitter.

I have a theory: Regulators let the bad guys get big and blow up because it serves their agenda. 1. destroy capital/resources in crypto ecosystem 2. burn people, deter adoption 3. give air cover to attack good actors The bad guys are actually on-side. Good guys are the enemy. https://t.co/DZI2O8gVyO

Según Powell, el planteamiento de la SEC se basa en que cuanto mejor le vaya a “malas” empresas de criptomonedas como FTX o Terra, mejor les irá a ellos en su planteamiento restrictivo contra las ‘criptos’.

“Si los malos aguantan el tiempo suficiente sin explotar, puede que maten a los buenos por ti. Los malos operan con enormes ventajas competitivas. Absorben usuarios, ingresos y capital riesgo que de otro modo habrían ido a parar a los buenos. Además, siempre pueden ser encarcelados más tarde”, ha añadido.

If the bad guys can run long enough without blowing up, they might just kill the good guys for you.



Bad guys operate with huge competitive advantages. They suck up users, revenue and venture capital that would otherwise have gone to good guys.



BG can always be jailed later.