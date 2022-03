En el hilo menciona que el ethereum es la blockchain de capa 1 dominante, sin embargo, tiene muchos problemas ya que no es escalable y tiene altas tarifas de gas.

En cuanto a la razón por la que el precio del avalanche se disparará, Gün Sirer, ha explicado en su perfil de Twitter que el token está cotizando a un precio medio de 90,05 dólares. El volumen de 24 horas ha sido de 2.105.943.120 dólares y ha registrado un aumento de más del 42%.

3. Here are all the reasons why #AVAX is fire



Its token distribution is solid. It has a capped supply of 720M



360M tokens were minted at launch and another 360M will be released over 10 years. pic.twitter.com/64ToMfbZyF